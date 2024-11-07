Ahmet Özer'in kapısı balyozla kırıldı denmişti gerçek ortaya çıktı

Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer’in PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandığı operasyonda "belediye kapısının balyozla kırıldığı" iddiaları yeni görüntülerle yalanlandı. Görüntülerde kapının çilingirle açıldığı ve polisin içeri bu şekilde girdiği görülüyor.

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Esenyurt Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Özer’in PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklanması sırasında, “Belediye binasının kapısı balyozla kırıldı” iddiasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, belediye binası içerisindeki Başkan Ahmet Özer’in makam odasına giden koridorun kapısının ve makam odasının kapısının çilingir tarafından açıldığı görülüyor. Polislerin çilingir eşliğinde belediye binasına gelip kapıları açmaya çalıştığı, kapıların kilitli olduğunu fark edince çilingiri bekledikleri anlar videoda yer alıyor. Görüntülere göre, Belediye Başkanı Ahmet Özer’in makam odasının kapısı çilingir tarafından yaklaşık 8 dakikada açılıyor. 30 Ekim’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında Terörle Mücadele polisleri, sabah erken saatlerde belediye binası ve Ahmet Özer’in evine operasyon düzenlemişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yapılan baskınlara yönelik eleştirilerde bulunarak, “Devletin belediyesinin kapısını balyozla kırıp içeri girdiler. Kapıda belediye meclis üyesi avukatlar aramaya tanıklık etmek istediler, ancak içeri alınmadılar. Ne evde ne de belediyede avukat vardı” demişti.