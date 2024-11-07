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Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mansur Yavaş'tan 'istifa' iddialarına açıklama

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, partisinden istifa edeceğine yönelik iddialara yanıt verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi son günlerde konser ücreti tartışmaları ile gündemde...

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "CHP'den istifa edeceğine" yönelik iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında "Partimden istifa edeceğime yönelik yaydırılmaya çalışılan dedikoduları görüyorum ancak ciddiye almıyorum" ifadelerini kullanan Yavaş, bu dedikoduların ne maksatla çıkarıldığını bildiğini aktardı.

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım"

Belediye Başkanı Yavaş, şunları kaydetti:

"Anketlerde gerileyen iktidar partisine nefes aldıracak, partimizi tartışmaya açacak hiçbir adımın içinde olmayacağımı herkesin bilmesini isterim. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iki şeye odaklıyım; Ankara'ya hizmet etmeye ve Genel Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin birinci partisi olan partimizin ilk genel seçimlerinde birinci çıkmasına. İktidarı değiştirerek, güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirene kadar Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, örgütümüzle, üretilmeye çalışılan fitnelere prim vermeden bir bütün halinde çalışacağız."

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından son dönemde gündemde olan konser ücretleri iddialarına ilişkin açıklama yapıldı ve şöyle denildi:

Karalama ve iftira kurgucuları, yine bir milli bayramımız üzerinden ikinci bir iftira daha ortaya attılar. •Tek bir sanatçı değil, üç günde üç sanatçı (Mor ve Ötesi, Gülşen, Murat Boz) sahne aldı. Ve ödenen tutar sadece sanatçılar için değil, alanı dolduran on binlerce Ankaralı için oluşturulan devasa sahnenin kurulumuna, ses ve görüntü sisteminin teknik malzemelerine ve yine kutlama etkinlikleri süresince gereken tüm masraflara harcandı. Ayrıca ayrıntılı bir açıklama yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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