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420 kişinin işten çıkarıldığı iddiası! Mardin Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
420 kişinin işten çıkarıldığı iddiası! Mardin Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi

 Mardin Büyükşehir Belediyesi, "420 kişinin işten çıkarıldığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışan 420 kişinin işten çıkarıldığı" şeklindeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu tür kasıtlı açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Mardin Büyükşehir Belediyemizde görevli çalışanlarımız, Mardinli hemşehrilerimize gayretle ve fedakarlıkla hizmet etmeye devam etmektedirler." ifadeleri kullanıldı.

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