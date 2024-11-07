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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da konuştu: Bunun izahı yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'da konuştu: Bunun izahı yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB üyelik sürecindeki engellerin anlamsız olduğunu vurgularken, Avrupa'dan terörle mücadelede daha güçlü işbirliği beklediğini ifade etti. Ayrıca, Gazze’deki insani kriz için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini belirterek, savaşın diplomasiye alan bırakmadığını ve barışın desteklenmesi için Filistin'in tanınması çağrısında bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da dünya ve Türkiye gündemindeki önemli başlıklar hakkında değerlendirmelerde bulunarak Avrupa ülkelerine de çağrılarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'Makul bir izahı yok' 

Türkiye gibi, kıtanın refahı ve güvenliğine önemli katkılar sunan bir aday ülkenin (AB) katılım sürecinin yıllardır engellenmesinin makul bir izahı yoktur"

Terörizme karşı işbirliği ve dayanışma halinde ve terör örgütleri arasında fark gözetmeksizin mücadele hepimizin sorumluluğudur. 

'Diplomasiye alan açılması lazım'

Ukrayna'daki savaşın yol açtığı olumsuzluklar her geçen gün daha da derinleşiyor. Savaşın uzaması diplomasiye giderek daha az alan bırakıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Sayın Putin’le görüştüm, öncesinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha’yı kabul ettim. Diplomasiye alan açılması mesajlarımızı ilettim.

'İsrail'e baskı yapılması elzemdir'

Gazze’de 1 yıldır süren soykırım insanlığın ortak utancıdır. Buna Batı Şeria ve Lübnan’a gerçekleştirilen gayriahlaki ve gayrihukuki saldırılar eklenmiştir.

50 bine yakın can kaybı dikkate alındığında ateşkesin ivedilikle sağlanması, yeterli insani yardımın bölgeye ulaşması için İsrail’e baskı yapılması elzemdir.

İsrail’in saldırganlığına kayıtsız-şartsız destek verenler, işlenen suçların da ortağı haline geldiklerini bilmelidirler.

PKK terör örgütüyle mücadelede Avrupalı ortaklarımızdan somut işbirliği görmek istiyoruz.

FETÖ’nün etkin varlık gösterdiği Avrupa ülkelerinden adli ve idari işbirliği taleplerimizin karşılanmasını bekliyoruz.

Küresel adalete ve barışa katkı vermeleri için Filistin’i henüz tanımayan tüm ülkelere bunu yapmaları çağrısında bulunuyorum.

 

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