Ancelotti'nin Arda Güler kararı İspanyolları şaşırttı!

Toni Kroos'un futbolu bırakması sonrası Arda Güler'in onun yerini alacağını düşünen İspanyollar, yaşadıkları şaşkınlığı manşetlere taşıdı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Milan'a karşı alınan mağlubiyet sonrası Ancelotti, İspanya'da hedef tahtasına oturtuldu.

Özellikle Arda Güler ve Endrick üzerinden tepki gösterilen İtalyan çalıştırıcının kadro tercihleri eleştirildi.

İspanyol basınında yer alan haberde, Arda Güler'in özellikle geçen sezonun son bölümünde gösterdiği performansla büyük sükse yarattığı belirtildi.

Milli futbolcunun, Toni Kroos'un ayrılığı sonrası farklı bir görev tanımıyla da olsa onun yerini alması beklenirken Ancelotti'nin herkesi ters köşe yaptığı aktarıldı.

Alınan kötü sonuçlar ve süre bulamaması sonrası Arda Güler'in de takımın geri kalanı gibi durgunlaştığı ifade edildi.

Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 11 maçta 292 dakika süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı üretemedi.