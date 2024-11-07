Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristodulidis ve Miçotakis aynı karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Budapeşte'de bir araya geldi. Gayriresmi görüşmede liderler, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

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Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Budapeşte'de liderler toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada çok sayıda liderle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ilk olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile görüştü.

Erdoğan ile görüşme öncesinde Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de sohbet etti.

MİÇOTAKİS VE RAMA DA KATILDI

Kıbrıs Rum basının aktardığına göre, Erdoğan ile gayriresmi görüşme samimi bir atmosferde gerçekleşti ve görüşmeye Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı.

ERT'nin aktardığına göre ise dört lider, ABD seçim sonuçlarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINDI

GKRY sözcü yardımcısı Yiannis Antoniou, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığını ve daha sonra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın da kendilerine katıldığını söyledi.

Atina'daki yetkililer ise görüşmede ABD başkanlık seçimleri ve uluslararası gelişmelerin ele alındığını ifade etti.

"SORUNLARA GERÇEKÇİ YAKLAŞMALIYIZ"

Fidan ziyaret öncesi Yunan gazetesi Ta Nea’ya "Ticari ilişkilerimizi geliştirmekteyiz. Halklarımız arasındaki mevcut dostluğu daha da sağlamlaştırmaktayız. Bizim amacımız, paylaştığımız bu coğrafyanın geleceğini karşılıklı iyi niyete dayalı ortak bir vizyonla şekillendirmektir. Türkiye ve Yunanistan gibi iki komşu ve müttefik açısından zaten mantıklı olan da budur. Böylelikle her devletin asli görevi olan, halklarımızın huzur içinde, güvenli ve müreffeh bir ortamda yaşayabilmelerini temin ediyoruz" diyerek olumlu mesajlar vermişti.

Öte yandan Kıbrıs sorunu, karasuları anlaşmazlığı gibi meselelerde hala bir çözüme ulaşılamamasına da dikkat çeken Fidan, bu soruların "gerçekçi bir şekilde ele alınmasının" şart olduğunu söyledi.