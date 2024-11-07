SGK uzmanından SSK ve Bağ-Kur’lulara uyarı: Hakkınız yanabilir

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025'teki asgari ücret artışıyla birlikte askerlik ve doğum borçlanmalarının maliyetinin yükseleceği konusunda SSK ve Bağ-Kur'luları uyardı. Ayrıca, emeklilikte son 2520 gün kuralına dikkat çekerek, bu dönemde Bağ-Kur priminin fazla olması durumunda SSK emeklilik hakkının kaybolabileceğini belirtti.

Abone ol

SGK prim gün sayısı eksik olanların emeklilik ve borçlanma süreçlerinde yeni bir dönem yaklaşıyor. Askerlik ve doğum gibi borçlanma yapılabilen süreler için ödenecek prim tutarları brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor.

Bu tutar, asgari ücretin yaklaşık yüzde 32’si olarak belirlenirken, yurtdışı borçlanmalarında bu oran yüzde 45’e çıkıyor.

Yeni asgari ücret ile borçlanmalar yükselecek

1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücretin yüzde 25-30 civarında bir zam alması bekleniyor. Bu sebeple borçlanma başvurularını yeni yıldan önce tamamlayanlar, artan asgari ücretten etkilenmeden ödemelerini yapabilecekler.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, borçlanma düşünenleri yıl sonuna kadar işlemlerini tamamlamaları konusunda uyardı.

Örneğin, yurtdışı borçlanmaları onaylandığında, 90 gün içinde ödenirse zamdan etkilenmeden ödeme yapılabiliyor. Diğer borçlanmalar içinse bu süre 30 gün.

Emeklilikte 1261 gün şartı

1 Ekim 2008’den önce sigorta girişi olanlar için son 2520 gün kuralı geçerli. Bu kurala göre, emeklilik statüsü en çok hangi kurumdan (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) prim ödemesi yapıldığına göre belirleniyor.

Örneğin, SSK’dan 5600 prim gün şartı ile emekli olabilecek bir kişinin son 2520 günü içinde 1261 günden fazla Bağ-Kur primi ödemesi durumunda SSK’dan emeklilik hakkı kaybolur ve Bağ-Kur şartları devreye girer.

Bu durumda Bağ-Kur’dan emekli olabilmek için kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim günü tamamlanması gerekiyor.