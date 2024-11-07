Sapkın sahneler içeren "Queer" filminin Türkiye gösterimi yasaklandı

MUBI FEST'te LGBT temalı, sapkın sahnelerin yer aldığı "Queer" filminin Türkiye prömiyeri yapılacaktı. Kadıköy Kaymakamlığı filmin gösterimini yasakladı. Festivalin düzenleyicisi MUBI ise tüm festivali iptal ederek propaganda yaptı.

Abone ol

CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde 7-10 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek MUBI FEST'te, iki erkeğin arasındaki sapkın ilişkiyi anlatan "Queer" adlı LGBT filminin Türkiye prömiyeri yapılacaktı.

SAPKIN FİLMİN GÖSTERİMİ YASAKLANDI

Kadıköy Kaymakamlığı, +18 görüntülerin yer aldığı ve LGBT propagandası yapılan filmin gösterimini yasakladı.

Kaymakamlığın kararının ardından, MUBI tüm festivalin iptal edildiğini duyurdu.

MUBI Türkiye'den yapılan açıklamada, Kadıköy Kaymakamlığının aldığı karar bağlamından koparılarak sanatın engellendiği öne sürüldü. Açıklamada, "Bu yasaklama, yalnızca bir filmi değil, tüm festivali anlamından ve amacından uzaklaştırmaktadır" ifadelerinin yer alması ise ayrıca dikkat çekti.

QUEER FİLMİ NEDEN YASAKLANDI?

William S. Burroughs’un aynı isimli romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Luca Guadagnino yaptı. 1950'lerde geçen filmde Amerikalı göçmen bir erkekle eski bir asker arasındaki sapkın ilişkiyi konu alıyor. Filmin, müstehcen sahneleri ve toplum ahlakına zararından dolayı Türkiye'de gösterilmesi yasaklandı.