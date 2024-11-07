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Alman devi Volkswagen 114 bin aracını geri çağırıyor!

Alman devi Volkswagen 114 bin aracını geri çağırıyor!

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in hava yastığıyla ilgili bir sorundan kaynaklı olası patlama riski nedeniyle ABD'de 114 bin 478 aracını geri çağıracağı bildirildi.

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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2017-2019 model Beetle, Beetle Convertible, 2012-2014 Passat, 2017 Passat Wagon ve 2006-2007 Passat Sedan araçlarını kapsadığı belirtildi.

VOLKSWAGEN PATLAMA RİSKİ DOLAYISIYLA 114 BİN 478 ARACI GERİ ÇAĞIRACAK

Açıklamada, Volkswagen'in toplamda 114 bin 478 aracını geri çağıracağı duyuruldu.

Söz konusu araçlarda hava yastığıyla ilgili bir sorunun olduğu kaydedilen açıklamada, sürücü tarafındaki ön hava yastığı şişiricisinin, uzun süre yüksek mutlak nem, yüksek sıcaklık ve yüksek sıcaklık döngüsüne maruz kalması halinde itici gaz bozulması nedeniyle patlayabileceği ifade edildi.

Açıklamada, şişiricinin patlamasının sürücüye veya diğer yolculara keskin metal parçalarının isabet etmesine ve ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabileceği belirtildi.

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