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Kadın Futbol Takımı'mızın rakipleri belli oldu

Kadın Futbol Takımı'mızın rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri İsviçre'de yapılan kura çekimiyle belli oldu ve Türkiye, B Ligi 2. Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan'la eşleşti. İlk maçlar Şubat 2025'te başlayacak olup, grup birincileri A Ligi'ne yükselecek; ikinciler ise play-off ile üst lige çıkma şansı elde edecek.

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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Kura çekiminin ardından Türkiye, B Ligi 2. Grup'ta İrlanda Cumhuriyeti, Slovenya ve Yunanistan'la eşleşti.

Gruplarda ilk ve ikinci maçlar 19-26 Şubat 2025, üçüncü ve dördüncü maçlar 2-8 Nisan 2025, beşinci ve altıncı maçlar 28 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında oynanacak. B Ligi maçları sonucunda grup birincileri A Ligi'ne yükselecek.

İkinciler, A Ligi'ni üçüncü sırada bitirecek takımlar ile play-off'ta karşılaşacak ve kazanan takımlar A Ligi'nde mücadele etme hakkına sahip olacak. Kaybedenler yoluna B Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'ni en iyi 3. bitiren iki takım, C Ligi'ni in iyi ikinci sırada bitiren iki takımla play-off oynayacak. Kaybedenler yoluna C Ligi'nde devam edecek. B Ligi'nin en kötü 2 üçüncü takımı ve dördüncüler, C Ligi'ne düşecek.

Bu arada B Ligi'ndeki diğer eşleşmeler şöyle:

1 Grup: Polonya, Kuzey İrlanda, Bosna Hersek, Romanya

3. Grup: Finlandiya, Sırbistan, Macaristan, Belarus

4. Grup: Çekya, Ukrayna, Macaristan, Arnavutluk

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