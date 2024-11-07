Hakimden Salim Güran''a: Telefon görüşmelerini neden sildin? - Eskortlarla görüşmüştüm...

Narin Güran'ın öldürüldüğü davada sanıklardan amca Salim Güran, mahkeme başkanının telefon kayıtlarını neden sildiği sorusunu yanıtlamakta güçlük çekti.

Abone ol

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında, davanın ilk duruşması bugün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar; anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar’ın yanı sıra tanıklar da mahkemeye çıkarıldı. Sanık ve tanık avukatlarının da katıldığı duruşmada yargı süreci başlatıldı.

Nevzat Bahtiyar, Enes Güran ve Yüksel Güran ifade verdi.

AMCA SALİM GÜRAN'IN İFADESİ

Duruşma, Salim Güran’ın ifadesi ile devam ediyor.

Salim Güran sanık kürsüsünde:

Evliyim, 7 çocuğum var, hem çiftçi hem de muhtarım, aylık kazancım 50 bin TL. Sabah erken uyandım tarlaya gittim. Saat 10-11 gibi eve geldim. Çocuklara size elbise alayım dedim. Diyarbakır’a elbise almaya gittik. Elbise aldıktan sonra tekrar yukarı çıktım bir elektrikçi arkadaş arızadan bahsetti, arabası ile gittik. O sırada (isim anlaşılamadı) direğin üstüne gitti. Hasan ot topluyordu. Saat 18'e kadar tarladaydım. O sırada şüpheli bir araç bizim olduğumuz tarafa doğru geliyordu. O sırada Nevzat bahçenin içindeydi. Ne selam verdim ne de konuştum. 2 aydır konuşmuyorduk. Arif'in parasını vermiyordu. (Kekeledi). Yolun kenarından geçiyor. Bana selam vermiyor ben de ona selam vermiyordum. Ben Nevzat'a "Arif'in parasını öde" dedim. Sana sıva işi bulacağım dedim.

"SES KAYDI PROGRAMINI NEDEN SİLDİN"

Hakim: Olay günü tarladasın, Narin'in kaybolduğunu ne zaman öğrendin?

Salim Güran: Saat 18:30 gibi. O sırada tarladaydım. Telefon geldi kızım Gizem aradı "Narin kaybolmuş" dedi. Arabayı park ettim köy halkı herkes orada baktım olay ciddi. Şakir başcavuşu 20:18'de aradım.

Hakim: Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?

Salim Güran: Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim.

Hakim: Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?

Salim Güran: Ben silmedim.

Hakim: Narin kaybolduğu gece saat 12'de silmişsin.

Salim Güran: Ben o programdan anlamıyorum.

Hakim: Sen de çok zekisin, sen bu salondaki herkesi suya götürüp susuz getirirsin.

Asıl o tarihte işine yarayacak o programı sildin.

Salim Güran: Ben silmedim.

Hakim: O programı devre dışı bırakman çok şüpheli bir hareket.

(Bu esnada Mahkemenin kayıt sistemde arıza oluştu, duruşmaya kısa ara verildi.

MAHKEME BAŞKANI: "ASIL SİLMEN GEREKEN GÖRÜŞMELERİ SİLMEMİŞSİN"

Mahkeme Başkanı: "Telefon görüşmelerini neden sildin?"

Salim Güran: "Eskortlarla görüşmüştüm, o yüzden sildim."

Mahkeme Başkanı: "Belki binden fazla eskort ile görüşmüşsündür, asıl silmen gerekeni silmemişsin, çünkü eskort mesajların duruyor."

"YAKALANAN MERMİLERİ KONUŞTUK, O YÜZDEN MESAJLARI SİLDİM"

Salim Güran: "Kardeşimin 380 keleş mermisi yakalandı. Onu konuşuyorduk. Bu yüzden WhatsApp mesajlarını sildim."

Mahkeme Başkanı: "Tanıkları yönlendirme yaptın mı?"

Salim Güran: "Hayır."

Mahkeme Başkanı: "Watsappweb’te 17.41’de Nevzat’tan arama var?"

Salim Güran: "Kesinlikle yok."

"ÜVEY ANNEMDEN DAHİ ŞÜPHELENDİM"

Hakim: Narin’i kim öldürdü?

Salim Güran: Kim öldürmüş, bilmiyorum. Üfürükçü getirdiler. Onların evinin etrafındayken üfürükçü Nevzat’ın evinin orayı gösterdi. Üvey annemin etrafında dolaştırıyorlar ben de üvey annemden dahi şüphelendim.

Hakim: Nevzat’tan neden şüphelenmedin?

Salim Güran: Şüphelenmedim, Kimseyle husumetimiz yok. Nevzat ile küçük bir husumet vardı .Arif, ‘Sorun yok’ dediği için benim için sorun yok.

"BEN KİMİM Kİ KOSKOCA DEVLETİ YÖNLENDİREYİM"

Hakim: Neden akrabalarınızın ifadesini değiştirdiniz?

Salim Güran: Jandarma gözaltına aldığında döverek öyle söyletti. Ben öyle söylemedim.

Hakim: Jandarma tutanağında sen yanlış yönlendirmişsin.

Salim Güran: Ben kimim ki koskoca devleti yönlendireyim?

Hakim: Jandarmayı şüpheli yerlere götürmüşsün, çingenelerin oraya.

Salim Güran: En son ben duyuyorum, o gitmiş bu gitmiş ama benim haberim yok. İki tane çingeneyi gördüklerini söylüyorlar.

Hakim: HTS analiz raporuna göre sen 15:25’te Arif Güran’ın evindesin.

Salim Güran: Ben o sırada evdeydim.

Hakim: Sen o saatte tarlada olduğunu söyledin.

Salim Güran: Ben o sırada evdeyim

Hakim: 15:38 Nevzat ile konuşmuşsun.

Salim Güran: Hatırlamıyorum.

"MELEK GİBİ NARİN'İ NEDEN ÖLDÜREYİM"

Hakim: Enes ile kızın arasında ilişki var mı?

Salim Güran: Kesinlikle hayır, benim de ilişkim yok. Abime böyle namussuzluk yapmam. Nevzat erkek gibi söyle, bana bakarak Narin’i öldürdüğünü söyle.

Hakim: O öldürmediğini söylüyor.

Salim Güran: Çıksın söylesin.

Hakim: Sence neden böyle seni suçluyor?

Salim Güran: Ben tutuklanınca kendini kurtarmak için TV’de duyduklarını söylüyor. Ben melek gibi Narin’i neden öldüreyim?

"ARABANIN KAPISI BOZUK, ÇOCUKLARA ARACA BİNİYOR"

Hakim: Bak, bu dosyada olan ciddi deliller, seni aramış.

Salim Güran: Kesinlikle aramamıştır.

Hakim: Sen Nevzat’a talimat gönderdin mi?

Salim Güran: Kesinlikle hayır.

Hakim: Fırsatını bulduğun kısa vakitte 22:47’de oraya Narin’in naaşının olduğu yere gitmişsin.

Salim Güran: Kesinlikle hayır.

Hakim: Oraya sen gitmişsin. Şimdi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor?

Salim Güran: Bilmiyorum onlara sormak lazım.

Hakim: Arabanda DNA çıktı.

Salim Güran: Arabanın kapısı bozuk, herkesin çocuğu arabaya biniyor.

Hakim: Arabanın şoför koltuğunda var. Nevzat, ‘Narin”in ağzından köpük çıkıyor’ dedi. O köpük arabaya senin elinden bulaşmış olabilir mi?

Salim Güran: Kesinlikle hayır. Benim petrol istasyonunda da battaniye içinde de Narin’in naaşını taşıdığım söylendi ama asılsız çıktı.

Hakim: Ramazan Atasoy’la konuşmanda şüpheli bir araç var diyorsunuz bu ifadeniz örtüşmüyor.

Salim Güran: Ben, ‘Arıza var’ deyince panikle oraya gittim.

Hakim: Konuşmalarınız da 16’dan beri kayıp. Her yarım saatte bir kayıp olduğu söyleniyor oysa sizin yönlendirdiğiniz kişilerin hepsi 17:30 sonrası kayıp diye söylüyor.

Salim Güran: Bilmiyorum.

Hakim: Nevzat kaçta aradı?

Salim: Suyu olmadığı için aradı.

Hakim: Daha önce aramadığını söyledin.

Salim Güran: Aradı ama su arızasını söyledi.. Gerçekten de aradı mı bilmiyorum.

Duruşma Savcısı: Sen, silinen mesajlarda kırmızı arabadan bahsediyorsun. O araba Nevzatın mı?

Salim Güran: Çingenelerin arabasıydı.

Duruşma Savcısı: Nevzat seni aradığında bayağı evde kalmış olman lazım.

Salim Güran: Biraz kaldım.

"MESAJLARI KİMİN SİLDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Duruşma Savcısı: Silinen mesajları kim silmiş olabilir?

Salim Güran: Bilmiyorum.

Duruşma Savcısı: Narin kayıp olduğu akşam Dicle Üniversitesi’nin orada ailenize ait bir kafede baz vermişsiniz.

Salim Güran: Ben girmedim oraya.

Duruşma Savcısı: Muhammet’i o akşam gördün mü?

Salim Güran: Görmedim.

Duruşma Savcısı: Bir gün sonra Muhammet çingenelerin orada terlik bulduğunu söylüyor sen mi ayarladın?

Salim Güran: Kesinlikle öyle bir şey yok.

Duruşma Savcısı: Nevzat, Narin’in naaşını bıraktığı yere çalı koymamış, sen mi koydun?

Salim Güran: Kesinlikle hayır. O dere çok uzun jandarma bulamamış ben mi bulacağım?

"NARİN, KESİNLİKLE ARABAYA BİNMEDİ"

Duruşma Savcısı: Narin’in DNA’sı, Narin’in saçı sizin arabanızda nasıl çıktı?

Salim Güran: Kesinlikle arabaya binmedi.

Duruşma Savcısı: Narin arabaya binmediyse DNA senden dolayı mı bulaştı?

Salim Güran: Kesinlikle hayır.

Diyarbakır Barosu avukatı: Nevzat ile birlikte aramaya katıldınız mı?

Salim Güran: Evet aramaya katıldı ama birlikte arama yapmadık.

Diyarbakır Barosu avukatı: 30 yıllık arkadaşmışsınız neden birlikte arama yapmadınız?

Salim Güran: Arama yapmadık.

Diyarbakır Barosu avukatı: O gün, Narin’in kaybolduğu gün eve gelip dinlendiniz mi?

⁠Salim Güran: Evet, dinlendim biraz uyudum.

Avukat Derya Yıldız: Evde elbise değiştirdin mi?

Salim Güran: Hayır değiştirmedim.

Avukat Derya Yıldız: Daha önce derede birinin cesedi bulundu mu?

Salim Güran: Bilmiyorum.