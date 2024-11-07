Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, bugün Macaristan'da gerçekleştirildi.

İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katıldığı Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki temaslarının ardından Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'ndan İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu uğurladı.

KRİTİK GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Avrupa ve bölgeden 50'ye yakın devlet ve hükümet başkanının katıldığı zirve marjında Erdoğan, aralarında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof'un da aralarında yer aldığı liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macaristan temaslarında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.