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Okan Buruk Avrupa'da zirveye yerleşti

Okan Buruk Avrupa'da zirveye yerleşti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı 3-2 yenerken, Teknik Direktör Okan Buruk 9. galibiyetini alarak Avrupa Ligi’nde en çok galibiyet alan Türk teknik direktör oldu. Bu başarı, Buruk’u Aykut Kocaman, Şenol Güneş ve Mustafa Reşit Akçay'ın önüne geçirdi.

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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği İngiliz takımı Tottenham’ı 3-2 mağlup etti. Bu karşılaşmayla birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir rekor daha kırdı.

Buruk, 2009 yılından itibaren Avrupa Ligi adıyla oynanan organizasyonda 9. galibiyetini elde etti. 51 yaşındaki çalıştırıcı böylece Avrupa Ligi’nde en çok galibiyet alan teknik direktör oldu.

Bu turnuvada Aykut Kocaman, Şenol Güneş ve Mustafa Reşit Akçay’ın da 8’er galibiyeti bulunuyor.

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