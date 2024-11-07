Başakşehir Kopenhag'da avantajı koruyamadı

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz RAMS Başakşehir, iki kez öne geçtiği maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.

Abone ol

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Kopenhag deplasmanından 2-2 eşitlik ile ayrıldı. Baykuşlar, bu beraberlik ile birlikte yeni formattaki ilk puanlarını elde ettiler.

Keny cezalandırdı

Philippe Keny, dakika 27'de pas arası yaparak topu elde etti ve doğrudan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Keny, fileleri havalandırarak Kopenhag savunmasının hatasına cezayı kesti ve deplasmanda Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi.

Devre arasına temsilcimiz Başakşehir'in üstünlüğü ile girildi.

4 dakikada 3 gol

İkinci yarıda gol girişimlerini sürdüren takımlardan başarıya ilk ulaşan Kopenhag oldu ve dakika 79'da A. Chiakha ile durumu eşitlediler: 1-1.

Kopenhag henüz skoru eşitlemenin sevincini yaşarken Başakşehir, dakika 80'de K. Piatek ile tekrar öne geçti.

A. Chiakha, 83. dakikada maçtaki ikinci golü ile Kopenhag adına tekrar cevap verdi ve skoru eşitledi: 2-2.

7 dakika uzatma zaman işaret edilen karşılaşmada başka gol üretilmedi ve Başakşehir, Danimarka'dan 1 puan ile ayrıldı.

Kopenhag 2 - 2 Başakşehir

GOLLER: 26' Kenny, 80' Piatek (Başakşehir),

79', 83' Chiakha (Kopenhag)

Kopenhag - Başakşehir ilk 11'ler

Kopenhag: Trott, Huescas, Gabriel, Diks, Lopez, Clem, Lerager, Elyounoussi, Froholdt, Mattsson, Onugkha

Başakşehir: Muhammed, Leo Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berkay, Onur, Berat, Keny, Davidson, Figueiredo