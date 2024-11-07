Galatasaray - Tottenham / Canlı

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Premier Lig devlerinden Tottenham ile karşı karşıya geliyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanlı yaşanıyor. Turnuvada ilk 3 haftada 2 galibiyet 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nin namağlup takımlarından Tottenham'a Rams Park'ta ağırlıyor.

Galatasaray 1 - 0 Tottenham

6'GOL! Yunus Akgün, Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Sara sağ çaprazdasn kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladı. Kale önünde top savunmadan döndü. Dönen topa sağ çaprazdan gelişine vuruşunu yapan Yunus, uzak mesafeden ağları havalandırdı.

1'Karşılaşma başladı

Galatasaray - Tottenham ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Mertens, Icardi, Osimhen

Tottenham: Forster, Porro, Davies, Draguşin, Gray, Bergvall, Bissouma, Madisson, Johnson, Lankshear, Son

Sarı-kırmızılılar son 11 maçta yenilmedi

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.

Muslera formasına kavuşuyor

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek.

Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.

Jakobs ve Sallai forma giyemeyecek

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai, İngiliz temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesi ve ligdeki Beşiktaş derbisinden görev yapamadı.

UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai ile listeye yazdırılmayan genç futbolcular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de yarınki karşılaşmada oynayamayacak.

Okan Buruk rekor peşinde

Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak.

İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında "Kupa 2"de 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor.

Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak.