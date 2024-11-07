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Mauro Icardi, sahayı sedyeyle terk etti

Mauro Icardi, sahayı sedyeyle terk etti

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Tottenham maçının 82. dakikasında sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle oyundan çıktı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz ekibi Tottenham karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise sarı-kırmızılı takımda moralleri bozan bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi, sakatlandı. Arjantinli yıldız, 82. dakikada sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle oyundan çıktı.

Galatasaray'da Icardi yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.

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