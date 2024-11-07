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Mauro Icardi, sahayı sedyeyle terk etti
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Tottenham maçının 82. dakikasında sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle oyundan çıktı.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray ile İngiliz ekibi Tottenham karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında ise sarı-kırmızılı takımda moralleri bozan bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da Mauro Icardi, sakatlandı. Arjantinli yıldız, 82. dakikada sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle oyundan çıktı.
Galatasaray'da Icardi yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.