Fenerbahçe Hollanda'dan eli boş döndü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. İlk yarısı golsüz geçen maçta En-Nesyri'nin bir penaltı kaçırdığı mücadelede, ikinci yarıda gelen gollerle Hollanda ekibi galip geldi.Abone ol
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oldukça kritik bir karşılaşmaya çıktı.
Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve iki takım soyunma odasına 0-0'lık golsüz beraberlikle gitti.
İkinci yarıda Az Alkmaar'dan Daal skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.
En-Nesyri penaltıyı değerlendiremedi
62. dakikada sarı-lacivertlilerde En-Nesyri penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Dakikalar 70'i gösterdiğinde En-Nesyri skoru 1-1'e getiren isim oldu.
75. dakikada bu kez AZ Alkmaar'dan Smit takımını tekrardan öne geçirdi.
Dakikalar 87'yi gösterdiğinde ev sahibi takımdan Kasius skoru 3-1'e getirdi.
Kanarya bu sonuçla Hollanda'dan 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
AZ Alkmaar - Fenerbahçe maçının önemli anları
90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı.
87'GOL! AZ Alkmaar, Kasius'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
76'GOL! AZ Alkmaar, hızlı paslarla geldi. Ceza sahası yayı önünde topla buluşan Smit, Becao'ya attığı çalımın ardından karşı karşıya kalarak topu Livakovic'in yanından ağlara gönderdi.
70'GOOOOL! En-Nesyri topu ağlara gönderdi ve skora dengeyi getirdi. Dzeko'nun savunma arkasına attığı topa hareketlenen En-Nesyri, kale ağzından kafayla topu ağlara gönderdi.
63'En-Nesyri, penaltı vuruşundan yararlanamadı.
62'Savunmanın arkasına sarkan Dzeko, De Wit'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.
59'GOL! AZ Alkmaar'da Daal topu ağlara gönderdi. Arka direğe doğru atılan ara pasa hareketlenen Daal, kaleci Livakovic'ten önce topu ağlara gönderdi.
46'Karşılaşmanın 2. yarısı başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
40'Sağ kanattan Osayi'nin ortasında topla buluşan Maximin, çok kötü vurdu.
36'Tadic, savunmanın arkasına sarkan Dzeko'yu muhteşem gördü. Dzeko, çaprazdan karşı karşıya kaldı. Boşnak yıldızın şutu kalecinin üstüne gitti.
30'Tadic, savunmanın arkasına sarkan Osayi'yi çok iyi gördü. Osayi'nin arka direğe kestiği ortaya Maximin gelişine vurmak istedi. Top Maximin'in ayağına oturmadı.
28'NET FIRSAT KAÇTI! Fred'den savunma arkasına muhteşem bir pas geldi. Edin Dzeko, kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yaptı, top kaleciden sekti. Sonrasında savunma topu kornere gönderdi.
25'AZ Alkmaar, oyunun bu bölümünde baskı kurdu ancak net bir pozisyon bulamadı.
20'Sağ kanattan Osayi Samuel'in açtığı ortaya Dzeko, kafayı vurdu. Kaleci Owusu, topu kornere çeldi.
18'AZ Alkmaar'da sol kanattan içeri çevrilen topa Addai dokunamadı. Hakem pozisyonun öncesinde faul olduğuna hükmetti.
12'Fenerbahçe, oyunun bu bölümünde sağ kanadı Osayi-Samuel ile etkili kullanmaya çalışıyor.
8'Ceza sahası yayı üstünde topla buluşan Kwakman, çok kötü bir şutla topu auta gönderdi.
5'Karşılaşmanın ilk 5 dakikasında Fenerbahçe, topa daha fazla sahip olan taraf.
1'Karşılaşmaya Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlandı.
AZ Alkmaar - Fenerbahçe ilk 11'ler
Az Alkmaar: Owusu-Oduro, Malkuma, Penetra, Dekker, De Wit, Kwakman, Mijnans, Koopmeiners, Addai, Lahdo, Parrott
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Mert, İsmail, Amrabat, Tadic, Fred, Maximin, Dzeko