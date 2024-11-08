BIST 8.939
DOLAR 34,36
EURO 37,05
ALTIN 2.969,91
HABER /  DÜNYA

ABD tarihinde bir ilk! Trump, özel kalem müdürünü duyurdu

ABD tarihinde bir ilk! Trump, özel kalem müdürünü duyurdu

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, görevi devraldıktan sonra Beyaz Saray Özel Kalem Müdürünün, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın olacağını bildirdi. Wiles, ABD tarihindeki ilk kadın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olacak.

Abone ol

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kampanya menajerlerinden Susie Wiles'ın "ABD tarihindeki en büyük siyasi zaferlerden birini" elde etmesinde kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

Wiles'ın, hem 2016 hem de 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerindeki kampanyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden Trump, onu "sert, akıllı ve yenilikçi" diye nitelendirdi.

Trump, "Susie'nin ABD tarihinde ilk kadın (Beyaz Saray) Özel Kalem Müdürü olması hak edilmiş bir onurdur. Kendisinin ülkemizi gururlandıracağından hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Trump 270 delegeyi geçerek ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanmıştı.

Trump, 20 Ocak 2025 günü yemin ederek resmen görevine başlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Narin Güran davasını takip etmeye giden Gülben Ergen eleştirilere yanıt verdi
Narin Güran davasını takip etmeye giden Gülben Ergen eleştirilere yanıt verdi
Tottenhan galibiyeti sonrası Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya gönderme
Tottenhan galibiyeti sonrası Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya gönderme
AB’den Türk devletlerine 'KKTC tepkisi'
AB’den Türk devletlerine 'KKTC tepkisi'
İsrail Başbakanlık Ofisi’nin bir subayın “hassas görüntülerini” elinde tuttuğu iddiası
İsrail Başbakanlık Ofisi’nin bir subayın “hassas görüntülerini” elinde tuttuğu iddiası
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta tamamlandı
Fenerbahçe Hollanda'dan eli boş döndü
Fenerbahçe Hollanda'dan eli boş döndü
Okan Buruk Avrupa'da zirveye yerleşti
Okan Buruk Avrupa'da zirveye yerleşti
Yunus Akgün’den, UEFA Avrupa Ligi’nde 4 maç art arda gol
Yunus Akgün’den, UEFA Avrupa Ligi’nde 4 maç art arda gol
Putin, Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti
Putin, Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etti
Başakşehir Kopenhag'da avantajı koruyamadı
Başakşehir Kopenhag'da avantajı koruyamadı
Galatasaray Tottenham'ı devirdi
Galatasaray Tottenham'ı devirdi
Mauro Icardi, sahayı sedyeyle terk etti
Mauro Icardi, sahayı sedyeyle terk etti