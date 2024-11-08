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Narin Güran davasını takip etmeye giden Gülben Ergen eleştirilere yanıt verdi

Gülben Ergen Narin Güran duruşması için soluğu Diyarbakır'da aldı. Ancak ünlü ismin içeri alınıp avukatların dışarda kalması büyük tepkilere neden oldu. Ergen eleştirilere yanıt verdi.

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. 

Davayı takip edenler arasında Gülben Ergen de vardı. Gülben Ergen'in salona alınması tepkilere neden oldu. Bazı avukatlar bu duruma tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen şunları kaydetti:

"Elbette evden klavye başı kahramanlığı yapmayıp, bir gece öncesinden sahaya geldim! 78 gündür içselleştirdiğim #Narin kızımızın davasına sahip çıktım. Gece yarısı mezarını ziyaret ettim.

Ün’ümle burda değilim! Ünlüler böyle yapmaz zaten :) Vicdanım, merhametim, anneliğim, derneğim @CocuklarGulsun
diye sorumluluklarım gereği burdayım!

Kimlik belgemi de Adli Sicil belgemi de günler öncesinden teslim ederek ve izin alarak!"

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