Faiz indirimi sonrası piyasalar! Dolarda dikkat çeken hareketler

İç piyasalar bugün Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılacak yılın son enflasyon raporu sunumuna odaklandı. Öte yandan haftanın son işlem günü ve FED'in faiz indirimi sonrası dolar, euro ve altında hareketlilik yaşanıyor. İşte rakamlar...

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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına indirdi Faiz kararı sonrası piyasalarda yeni günde hareketlilik yaşanıyor.

Dolar, seçimlerin ardından 34,20 TL’nin de altına gerilemiş ve TL pozitif ayrışan para birimi olmuştu. Ancak haftanın son işlem gününe girerken, dolarda “sınırlı” da olsa bir yükseliş öne çıkıyor.

Dolar Euro alış-satış

Serbest piyasada 34,3380 liradan alınan dolar, 34,3400 liradan satılıyor.

37,0240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,0260 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2480 lira, avronun satış fiyatı ise 37,0700 lira olmuştu.

Altın ne kadar?

Altının gram fiyatı 2.975 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 4.969, yarım altın 9.938, cumhuriyet altını 19.875 liradan alıcı buluyor.