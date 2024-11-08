Narin Güran cinayeti davası! Nevzat Bahtiyar'ın eşi tanık olarak dinlendi: Teklifte bulundu...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar tanık olarak dinlendi.

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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran savunma yaptı. Tutuklu sanıkların savunmalarının ardından baba Arif Güran, "müşteki" sıfatıyla duruşmada dinlendi.

Ardından tanık olarak dinlenen Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar ise Kürtçe kendisini daha iyi ifade edebileceğini söyledi.

Bunun üzerine bir polis memuru tercüman olarak geldi.

Mahkeme başkanının "Narin'in kaybolduğu gün Yüksel Güran size geldi mi?" sorusu üzerine Bahtiyar, "O gün hiç gelmedi. Sadece gördüm. Narin'in kaybolduğu gün Çarıklı'ya eşim çocuğumun elektrik işini yaptı. Daha sonra eve geldi, yemek yedik. Şebeke suyu gelmeyince Salim'i aradı. Ben ve kızım vardı arama yapılırken. Suyun gelmediğini Salim'e belirtip DİSKİ'yi aramasını söyledi. Salim de 'Tamam' dedi. Bir dakikalık konuşma oldu. Daha sonra bahçedeki meyve ağaçlarını sulamaya gideceğini söyledi." dedi.

"O gün köyün erkekleri davetiye dağıtmaya çıkmış, bunu biliyor muydun?" diye sorulması üzerine Bahtiyar, bilmediğini ileri sürdü.

Bahtiyar, "Eşiniz dışarı çıktıktan sonra ne zaman görüştünüz?" sorusu üzerine, "'Ben gidiyorum.' dedi ve ondan sonra hiç görmedim." ifadesini kullandı.

"Peynir almaya mı gitti?" diye sorulan Bahtiyar, şu beyanda bulundu:

"Kız kardeşime peynir almaya gitti. Saat 17.00 gibi peynir getirdi. Yüksel, akşam 19.00 gibi bizim o taraflara geldi, Narin'in kaybolduğunu söyledi. Kendine vurduğunu gördüm. 'Kızımı öldürdüler mi, kaçırdılar mı? Kızım yoktur.' diyordu."

"Narin olayından sonra eşinizde şüpheli hareketler gördünüz mü?" sorusu üzerine Bahtiyar, "Eşimin hareketlerinde hiçbir değişiklik yoktu. Şüphelenseydim kendi elimle teslim ederdim." şeklinde konuştu.

Gazal Bahtiyar'a "Eşiniz olayı itiraf etti, bunun için neler söyleyeceksiniz?" diye de soruldu.

Bunun üzerine Bahtiyar, "Bilmiyorum. Sadece televizyondan gördüm." dedi.

"Bana 'Gel, evinde otur, Nevzat bu olayı üstlensin' denildi"

Mahkeme başkanının "Pazarlık yapmak için kimse geldi mi?" diye sorduğu Bahtiyar, "Ali Rıza Güran, bir teklifte bulundu. Yaşlı biridir. H.K. diye birisinin aracılığıyla, bana 'Gel, evinde otur, Nevzat bu olayı üstlensin.' 'Gazal gelsin, köyde rahat rahat yaşasın.' denildi. Ben de kabul etmedim. Kimin suçu varsa çeksin." beyanında bulundu.

"Salim'in üvey annesi size bir şey dedi mi?" diye sorulan Bahtiyar, "'Salim tutuklandı, Nevzat da tutuklanacak.' dedi. 'Daha Narin'in cansız bedeni bulunmadı, hayırdır?' dedim. O da 'Onun da ifadesi alınacak.' dedi. Bütün köyün ifadesi alındığı için bunu normal karşıladım." şeklinde konuştu.

"Güran ailesiyle husumetiniz var mı? sorusu yöneltilen Bahtiyar, "Hayır, bir husumetimiz yoktur. Aramız çok iyi. Narin’in cenazesinin bulunduğu gün benim oğlum onların evindeydi. Araları iyiydi. Bir sorunumuz yoktu." ifadelerini kullandı.

"Salim ile Nevzat, birbirine 'kardeşim' diye hitap ederdi"

Eşi Nevzat Bahtiyar ile Arif Güran arasında araç alım satımında yaşanan sıkıntıya ilişkin yöneltilen soruyu Gazal Bahtiyar, şöyle yanıtladı:

"Araçla ilgili bir sorun vardı. Kendi aralarında anlaşmışlardı. Bu olayı çözmüşlerdi. Parayı verirken de kardeş gibiydiler. Sürekli birbirlerinin yanına gidiyorlardı. Salim ile Nevzat, birbirine 'kardeşim' diye hitap ederdi."

"Salim, eşinizi çapkınlık işlerine karıştırır mıydı?" diye sorulan Bahtiyar, "Eşim çapkın değildir. Bana her zaman iyi davranırdı. Namuslu biriydi. Bana kötü davrandığımı hiç görmedim." dedi.

"Salim tutuklandığında onun öldürdüğü söyleniyordu"

"Narin'in biri tarafından öldürüldüğü yönünde bir şeyler duydunuz mu?" sorusu üzerine Bahtiyar, "Sadece Salim tutuklandığında onun öldürdüğü söyleniyordu. Eşimin üzerine hep iftira ediyorlar." ifadesini kullandı.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı avukat Nahit Eren'in, "Nevzat, su için Salim'i aradığında, onunla görüştüğünde orada mıydın? Bu konuşmadan ne kadar süre sonra aracına binip gitti?" diye sorması üzerine Bahtiyar, "Telefonda su ile ilgili konuştu. 10-20 dakika gibi bir sürede gitti. Tam kaç dakika sonra gittiğini bilmiyorum." beyanında bulundu.

"Teselli için gidiyordum, 'Aile sohbetimiz var.' deyip beni aralarına almıyorlardı"

Nahit Eren'in "Bir ifadende Güran ailesi için sır küpü olduğunu söylemişsin. Neden bunu dedin?" sorusu üzerine ise Gazal Bahtiyar, "Sır küpü cümlesini kullanmadım. Teselli için gidiyordum, 'Aile sohbetimiz var.' deyip aralarına almıyorlardı." dedi.