BIST 8.939
DOLAR 34,36
EURO 37,05
ALTIN 2.969,91
HABER /  DÜNYA

Zelenski'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hızlıca" bitirebileceği iddiasıyla ilgili açıklama

Zelenski'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hızlıca" bitirebileceği iddiasıyla ilgili açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hızlıca" bitirebileceğine yönelik yaptığı açıklamasına ilişkin, "Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinin (Ukrayna için) bir kayıp olduğuna eminim." dedi.

Abone ol

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Zelenskiy, basın toplantısını düzenledi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü hatırlatarak, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirtti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı hızlı bir şekilde bitirebileceğine yönelik yaptığı açıklamasını değerlendiren Zelenskiy, "Savaşın çabuk sona ermesi konusuna gelince, başkan Trump'ın hızlı bir çözüm istediğine inanıyorum. İstiyor ama bu, bu şekilde sonuçlanacağı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı

Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinin Ukrayna için bir "kayıp" anlamına geldiğini vurgulayan Zelenskiy şunları kaydetti:

"Bu nedenle her türlü karara hazırlanmak gerekir. Savaşın adil bir şekilde sona ermesini istiyoruz. Savaşın hızlı bir şekilde sona ermesinin (Ukrayna için) bir kayıp olduğuna eminim. Savaşın hızlı sona erdirilmesi fikrini tanımıyorum, bu konuda Başkan Trump ile henüz konuşmadım."

Zelenskiy, ayrıca savaş eğitimi alan 11 bin Kuzey Koreli askerin Rusya'nın Kursk bölgesinde toplandığını bir kez daha iddia ederek, savaşta daha fazla gelirimin yaşanmaması için müttefikleri Rusya'ya baskı kurmaya çağırdı.

Bazı Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna ordusuna karşı Kursk bölgesinde çatışmalara da katıldığını kaydeden Zelenskiy, bu birliklerin "kayıplar vermeye" başladığını öne sürdü.

Rus ordusunun yoğun saldırılarını önlemek için Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla saldırı düzenlemesine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Zelenskiy, bu konuda destek almak için bugün Avrupalı liderler ile de konuştuğunu belirtti.

Ukrayna'nın silah yardımına ihtiyacı olduğunu söyleyen Zelenskiy, ABD'den söz verilen silahların hepsinin henüz ülkesine ulaşmadığını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han ile görüştü
Faiz indirimi sonrası piyasalar! Dolarda dikkat çeken hareketler
Faiz indirimi sonrası piyasalar! Dolarda dikkat çeken hareketler
Göçmen kaçakçılığına darbe! 41 ilde düzenlenen "Kalkan-28" operasyonlarında 257 şüpheli yakalandı
Göçmen kaçakçılığına darbe! 41 ilde düzenlenen "Kalkan-28" operasyonlarında 257 şüpheli yakalandı
Yurt dışına çıkacaklar aman dikkat, artık bitti! 10 Ocak'a kadar geçerli
Yurt dışına çıkacaklar aman dikkat, artık bitti! 10 Ocak'a kadar geçerli
Narin Güran cinayeti davası! Nevzat Bahtiyar'ın eşi tanık olarak dinlendi: Teklifte bulundu...
Narin Güran cinayeti davası! Nevzat Bahtiyar'ın eşi tanık olarak dinlendi: Teklifte bulundu...
Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla ilgili talepleri ortaya çıktı
Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla ilgili talepleri ortaya çıktı
ABD tarihinde bir ilk! Trump, özel kalem müdürünü duyurdu
ABD tarihinde bir ilk! Trump, özel kalem müdürünü duyurdu
Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı
Yıllar sonra bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım kararı
Narin Güran davasını takip etmeye giden Gülben Ergen eleştirilere yanıt verdi
Narin Güran davasını takip etmeye giden Gülben Ergen eleştirilere yanıt verdi
Tottenhan galibiyeti sonrası Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya gönderme
Tottenhan galibiyeti sonrası Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya gönderme
AB’den Türk devletlerine 'KKTC tepkisi'
AB’den Türk devletlerine 'KKTC tepkisi'
İsrail Başbakanlık Ofisi’nin bir subayın “hassas görüntülerini” elinde tuttuğu iddiası
İsrail Başbakanlık Ofisi’nin bir subayın “hassas görüntülerini” elinde tuttuğu iddiası