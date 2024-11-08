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ABD, İsrail'e 25 F-15 daha satıyor

ABD, İsrail'e 25 F-15 daha satıyor

İsrail Savunma Bakanlığı, 5,2 milyar dolar değerinde 25 adet gelişmiş F-15 savaş uçağı alımı için ABD şirketi Boeing ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

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ABD’den, Orta Doğu’ya saldırılarını sürdüren İsrail’e bir savunma desteği daha geldi. İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 25 adet gelişmiş F-15 savaş uçağı alımı için ABD şirketi Boeing ile anlaşma imzalandığı bildirildi. 5,2 milyar dolar değerindeki anlaşmanın daha önce ABD yönetimi ve Kongresi tarafından onaylanan yardım paketinin parçası olduğu ifade edilen açıklamada, “Anlaşma 25 ilave uçağın satın alımına ilişkin bir opsiyonu da içermektedir” denildi.

Yeni alınacak F-15 savaş uçaklarının mevcut İsrail silahlarıyla entegre gelişmiş silah sistemleriyle donatılacağı ve artırılmış menzil ile faydalı yük kapasitesine sahip olacağı belirtilen açıklamada, "Bu avantajlar, İsrail Hava Kuvvetleri’nin Orta Doğu’daki mevcut zorluklar ve gelecekteki zorluklarla mücadelesinde stratejik üstünlüğünü korumasını sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yeni F-15 savaş uçaklarının teslimatının 2031 yılında başlayacağı kaydedilirken yılda 4 ila 6 arasında uçağın teslim edileceği aktarıldı.

ABD
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