BIST 8.948
DOLAR 34,35
EURO 37,04
ALTIN 2.963,04
HABER /  GÜNCEL

İşte börekten dönere hile yapan firmalar! Bakanlık yeni yayınladı

İşte börekten dönere hile yapan firmalar! Bakanlık yeni yayınladı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yaparak insan sağlığını ve cebini tehdit eden firmaları açıklamayı devam ediyor. Firma sayısı 721'den 733'e çıktı. Hileli gıdalar arasında bu defa börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi çeşitler de yer aldı. İşte detaylar...

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Taklit veya Tağşiş​ Yapılan Gıdalar" listesinde yeni firmalar da yer alarak sayı 733'e çıktı. Hile yapılan gıdalar arasında zeytinyağı​, tereyağı​, döner, börek gibi ürünler de bulunuyor. Markaların temel gıdalarda yaptığı oynamalar vatandaşların sağlığını hiçe sayıyor. Bakanlık "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde listeyi yayımlamaya devam ediyor.

Zeytinyağında tahşiş

Natürel sızma yağ olarak piyasada satışta bulunan Sicilyağ Egeden, Yeşil Egem, Doğanköy, Tesir yağlarda, bitkisel yağ ve takviye edici gıdalar bulundu. Kuzey Ege Ayvalık zeytinyağları ve Ayvalık Köybirlik zeytinyağlarına tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.

Er Çağlar köy tipi bidon yoğurtta ise bitkisel yağ ve jelatin bulundu.
Cam Mandam marka kaymaklarda, Günay tereyağlarında ise gerekli yağ oranı bulunamadı bulunamadı.

Lütuf Hazır Yemek Gıda​'nın kıymalı börek harçlarında ise dana eti yerine kanatlı eti bulundu.
Cüneyt Güldoğan Gıda'nın ürettiği pişmiş dönerlerde de ağırlıklı olarak kanatlı eti kullanıldığı belirlendi.
Hekime Kurban'ın ürettiğİ Kral Et'te İse köftelerin içinde deri dokusu ve sakatat bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Öğrencilerin beklediği gün geldi! Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalacak
Öğrencilerin beklediği gün geldi! Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalacak
ABD, İsrail'e 25 F-15 daha satıyor
ABD, İsrail'e 25 F-15 daha satıyor
Honda'dan Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerinde kasım ayına özel kampanya
Honda'dan Civic Sedan ve HR-V e:HEV modellerinde kasım ayına özel kampanya
Zelenski'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hızlıca" bitirebileceği iddiasıyla ilgili açıklama
Zelenski'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "hızlıca" bitirebileceği iddiasıyla ilgili açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han ile görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han ile görüştü
Faiz indirimi sonrası piyasalar! Dolarda dikkat çeken hareketler
Faiz indirimi sonrası piyasalar! Dolarda dikkat çeken hareketler
Göçmen kaçakçılığına darbe! 41 ilde düzenlenen "Kalkan-28" operasyonlarında 257 şüpheli yakalandı
Göçmen kaçakçılığına darbe! 41 ilde düzenlenen "Kalkan-28" operasyonlarında 257 şüpheli yakalandı
Yurt dışına çıkacaklar aman dikkat, artık bitti! 10 Ocak'a kadar geçerli
Yurt dışına çıkacaklar aman dikkat, artık bitti! 10 Ocak'a kadar geçerli
Narin Güran cinayeti davası! Nevzat Bahtiyar'ın eşi tanık olarak dinlendi: Teklifte bulundu...
Narin Güran cinayeti davası! Nevzat Bahtiyar'ın eşi tanık olarak dinlendi: Teklifte bulundu...
Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla ilgili talepleri ortaya çıktı
Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla ilgili talepleri ortaya çıktı
ABD tarihinde bir ilk! Trump, özel kalem müdürünü duyurdu
ABD tarihinde bir ilk! Trump, özel kalem müdürünü duyurdu