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Barış Manço hayatı film oluyor! Başrol şimdiden belli

Barış Manço hayatı film oluyor! Başrol şimdiden belli

Usta sanatçı Barış Manço'nun vefatının üzerinden 25 yıl geçti. ‘Arkadaşım Eşşek’ , ‘Bugün Bayram’ , ‘Gülpembe’ , ‘Can Bedenden Çıkmayınca’ gibi unutulmaz şarkılarıyla hafızalara kazınan Manço’nun hayatı film oluyor.

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Barış Manço’nun hayatını konu alacak film için hazırlıklara başlandı. Manço’yu canlandıracak isimler arasında Birkan Sokullu, Mehmet Günsür, Alp Navruz gibi isimlerin adı geçiyordu. Ancak bu isimler yerine bambaşka bir oyuncu seçildi. 

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Türk halkının gönlünde özel bir rolü olan Barış Manço’yu kulislerden sızan bilgiye göre Ekin Koç canlandıracak.

Merakla beklenen filmin yönetmen koltuğunda ise Kızılcık Şerbeti'ni çeken Ketche lakaplı yönetmen Hakan Kırvavaç oturacağı, filmin 2025 haziran ayında sete çıkacağı öğrenildi.

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