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Öğrencilerin beklediği gün geldi! Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalacak

Öğrencilerin beklediği gün geldi! Okullarda ilk ara tatil için son ders zili bugün çalacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, bugün 2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ilk ara tatiline çıkacak. Öğrenciler 18 Kasım pazartesi günü okula dönecek.

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Birinci dönem ara tatili bugün başlayacak ve öğrenciler 18 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak. Öğretmenler, ara tatil seminerlerini okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.

Okullar ne zaman açılacak?

Bu yılın eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

9 Eylül'de başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

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