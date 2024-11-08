Kocaeli'nin iki aylık suyu kaldı! Yüzde 19'a düştü

Kocaeli’nin içme suyu kaynağı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi takviyelere rağmen yüzde 19’a düştü. İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Şu anda iki ay yetecek kadar suyumuz var” dedi.

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Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı’nda su seviyesi giderek azalıyor. İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, barajdaki su seviyesi yüzde 19’a gerileyerek 10 milyon 7 bin metreküp seviyesine düştü. 51 milyon metreküp kapasiteli baraj, geçen yıl aynı dönemde yüzde 35 doluluk oranına sahipti. Azalan yağışların etkisiyle Sapanca Gölü’nden yapılan su takviyelerine rağmen su seviyesi hızla düşüş göstermeye devam ediyor.

Kocaeli’de içme suyu kaynağı olarak kullanılan bir diğer önemli baraj olan Namazgah Barajı’nda da doluluk oranı düşük seviyelerde. İSU verilerine göre, 25 milyon metreküp kapasiteli barajda yüzde 52 doluluk oranı kaydedilirken, kalan su miktarı ise 11 milyon 960 bin metreküp olarak ölçüldü.

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, mevcut su seviyelerinin mevsim normalleri içerisinde olduğunu ifade ederek, “Yuvacık Barajı’nda 10 milyon metreküp civarında faydalı su bulunuyor. Şehrin aylık su tüketimi yaklaşık 4 milyon metreküp, bu da iki aylık bir süreye yetecek su anlamına geliyor. Kasım ve Aralık aylarında hiç yağış olmasa bile sıkıntı yaşamayı beklemiyoruz. Yağışların gelmesi durumunda seviyenin normale dönmesi beklentimizdir” dedi.

Mevcut duruma ek olarak tedbirlerin de alındığını belirten Sağlık, yeraltı kuyularının devreye alındığını ve günde yaklaşık 75-80 bin ton yeraltı suyunun kullanıldığını kaydetti. Ayrıca, Sapanca Gölü’nden günlük 180 bin ton su temin edildiğini vurgulayan Sağlık, bu kaynaktan şimdiye kadar toplamda 27 milyon ton su sağlandığını belirtti. Sağlık, “Şu anki stoklarla 2 ay boyunca yetecek faydalı hacme sahibiz” ifadelerini kullandı.