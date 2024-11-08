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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının son Enflasyon Raporu sunumunda, yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 44 seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ‘’Enflasyon Raporu 2024-IV Bilgilendirme Toplantısı’’nda konuştu.

TCMB Başkanı Karahan, "Enflasyonun eğilimi öngördüğümüzden yavaş olsa da iyileşiyor. Para politikasındaki sıkı duruşumuzu, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde sürdüreceğiz." dedi.

Karahan, şöyle devam etti:

"Kira sözleşmelerinde kullanılan referans oranlarının düşüşü son çeyrekte aylık kira enflasyonunun yavaşlayacağına işaret ediyor."

TCMB Başkanı Karahan, "Para politikası duruşumuz ve makroihtiyati çerçevemiz mevduat faizlerinin, Türk lirasına geçişi ve tasarrufları artıracak seviyelerde kalmasını sağlayacak." diye konuştu.

Karahan, "2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerimizi yüzde 44 ve 21 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2026'da yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

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