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AJet'ten avantajlı bilet kampanyası

AJet'ten avantajlı bilet kampanyası

AJet, Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yönelik uçuşlarda 499 liradan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

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AJet'in açıklamasına göre, 8-10 Kasım'da alınacak avantajlı biletlerle 20 Kasım-15 Ocak'ta İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Çukurova Uluslararası Havalimanı'na gidilebilecek ve aynı yerlere dönüş yapılabilecek.

Uçuşlarda tek yön 499 liradan seyahat fırsatı sunulan kampanya kapsamında, toplam 20 bin indirimli bilet "AJet.com" adresinden ve AJet Mobil uygulamasından alınabilecek.

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