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Arif Sağ'ın oğlundan ünlü şarkıcılara 'fahiş konser ücreti' tepkisi

Arif Sağ'ın oğlundan ünlü şarkıcılara 'fahiş konser ücreti' tepkisi

Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ'ın oğlu Hüseyin Sağ, CHP'li belediyelerden fahiş konser ücreti alan ünlü şarkıcılara tepki gösterdi.

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CHP'li belediyelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği konserler için ünlü şarkıcılara yaptığı ödemeler tartışılmaya devam ederken, Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ'ın oğlu Hüseyin Sağ da konuyla ilgili tepkisini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hüseyin Sağ, belediyelerden konser karşılığında fahiş ücretler alan şarkıcıların, aldıkları parayı iade etmek istememesini ve fatura yayınlamamasını eleştirdi.

"Millet 'haram olsun' diyor..."

Sağ, "Çoğu CHP’li Belediyelerden fahiş konser paraları alan “sanatçılar” Zülfü Livaneli, Şevval Sam, Hadise, Mor ve Ötesi, Candan Erçetin, Ebru Gündeş, Edis, Sıla vb. Bu kadar eleştiri alıyorlar, Millet 'haram olsun' diyor. Birisi de çıkıp aldığı parayı iade edeyim demiyor. Faturasını yayınlamıyor" ifadelerini kullandı. 

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