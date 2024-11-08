Tuncer Bakırhan'ın isyan çağrısına Müsavat Dervişoğlu'ndan sert yanıt! Özgür Özel mi o uçaktaymış.!

Gazeteci Hadi Özışık, CHP'nin Tuncer Bakırhan'a vereceği cevabı Müsavat Dervişoğlu'nun verdiğini belirtti. İşte Özışık'ın gündeme dair çarpıcı değerlendirmeleri...

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Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mardin'de DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Tuncer Bakırhan ile birlikte açıklama yapmasıyla ilgili "Tuncer Bakırhan Özgür Özel ile çıktığı otobüsün üzerinden 'Şeyh Saitler, Sakineler ne yaptıysa aynısını yapacağız' diyor. Cumhuriyet devleti Şeyh Saitlere ne yaptıysa aynı muameleyi göreceksiniz" diye konuştu. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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