Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Sezonu kapatan yıldız futbolcudan ilk açıklama geldi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı konuk ettikleri maçta yaşadığı sakatlık sonrası sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, evinde İngiliz takımı Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup etti.

Bu mücadelede Arjantinli futbolcu Mauro Icardi sakatlandı.

Müsabakanın 81. dakikasında Icardi, Tottenham kalecisi Fraser Forster’e baskı yaptığı sırada kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen 31 yaşındaki futbolcu, saha kenarına sedyeyle getirildi. Mauro Icardi’nin yerine 85. dakikada Michy Batshuayi oyuna girdi.

Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bugün açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

Icardi: Daha iyi geri döneceğim

Yıldız oyuncunun sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arjantinli oyuncu, "Bu sabah testlerden sonra en kötü haber doğrulandı." dedi.

Sahalardan birkaç ay uzak kalacağını kaydeden Icardi, "Daha çok çalışıp daha iyi geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkür ediyorum. Herkese bir öpücük, yakında geri döneceğim." ifadelerini kullandı.