Mansur Yavaş'tan konser ücreti açıklaması: Duyunca şaşıracaksınız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışma yaratan konser bütçeleri hakkında, "Tüm harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde Belediye Meclisimizde paylaşacağız" dedi. Yavaş önceki dönemde yapılan harcamalara ilişkin de 'duyurunca oldukça şaşıracaksınız' dedi.

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ANKARA Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim’de Ebru Gündeş konseri için 69 milyon liralık anlaşma yaptığı iddiası tartışılmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser bütçeleri üzerine yapılan soruşturma ve incelemenin tamamlandığını açıkladı.

Yavaş, "Bahsedilen rakamların, yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır" derken, harcama kalemleriyle birlikte detaylı açıklama yapacaklarını söyledi.

Mansur Yavaş'tan konser ücretlerine ilişkin duyuru: İnceleme tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tartışma yaratan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konser bütçeleri hakkında soruşturma ve incelemenin tamamlandığını söyledi.

Yavaş yaptığı açıklamada, "29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlediğimiz konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlattığımız soruşturma ve inceleme tamamlanmıştır. Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etikliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır" dedi.