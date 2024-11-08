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Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ne kadar tasarruf sağlandı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ne kadar tasarruf sağlandı?

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ahmet Erdem, sabit yaz saati uygulamasının başladığı 2016'dan bugüne 11 milyar kilovatsaat enerji karşılığı 20 milyar lirayı aşkın tasarruf sağlandığını bildirdi.

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Erdem, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de Bakanlar Kurulu Kararı ile 2016'da kalıcı yaz saati uygulamasına geçildiğini, bu uygulama ile gün ışığından azami derecede yararlanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Uygulamanın etkilerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından saat değişikliklerinin etkilerinin bilimsel olarak incelendiğini ifade eden Erdem, sabit saat uygulaması ile önemli ekonomik ve çevresel faydalar elde edildiğinin ortaya çıktığını kaydetti.

"20 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandı"

Erdem, saat değişimlerinin insanlar üzerinde kaygı, stres gibi psikolojik ve sosyolojik etkilerinin bulunduğuna yönelik birçok araştırma olduğunu dile getirerek, "Bu araştırmalar ışığında sabit saat uygulamasının insanların hormonal dengesine olumlu katkı sağladığı görülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre sabit yaz saati uygulamasının başladığı 2016'nın ekim ayından bugüne 11 milyar kilovatsaat enerji karşılığı 20 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandı." diye konuştu.

Avrupa'da 1980'de başlatılan kış saati uygulamasının sonlandırılmasına yönelik Avrupa Parlamentosuna 2018'de teklifte bulunulduğunu anımsatan Erdem, dünya genelindeki saat değişimleri hakkında bilgi paylaştı.

Dünya genelinde, Japonya, Çin, Güney Kore, Hindistan, Arap Yarımadası ve Güney Amerika ülkeleri tarafından kış saati uygulamasına hiç geçilmediğine işaret eden Erdem, şöyle devam etti:

"Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerindeki kış saati uygulamasında da ülkelerin mümkün olduğunca en doğusundan geçen meridyen saatini tercih ettikleri görülmekte. Ülkemizde ise en uygun saat dilimi belirlenirken coğrafi konum, kentleşme oranı gibi göstergeler dikkate alındı. Bugün Paris, Berlin, Londra ve Amsterdam gibi şehirlerde gün doğumunun 07.00-07.30 saatleri arasında yaşandığı, okula başlama saatlerinin 08.00, mesai başlangıç saatlerinin ise 08.30 olduğu görülmekte."

Erdem, Türkiye'de ise Iğdır'da gün doğumunun yaklaşık 06.40'ta başladığını ve nüfusça ağırlık merkezi olarak kabul edilen Ankara'da güneşin yaklaşık 07.25’te doğduğunu belirterek, "İstanbul’da ise gün doğumu 07.37 olarak gerçekleşiyor. Mesai saatleri ise genel olarak 08.30'da başlamakta. Eğitim sistemimizde tekli öğretim 09.00-15.00 arasında uygulanmaktayken ikili öğretim 07.30-18.30 saatleri arasında gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de il bazlı ders saati ve mesai başlangıç saatlerinin belirlenmesinde valiliklerin yetkili olduğunu anımsatan Erdem, "Mesai saatleri ve okullardaki ders saatleri ve planlanırken gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması oldukça büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

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