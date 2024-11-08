Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümü dolayısıyla Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ Zaferi'nin 4. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla ve gururla kutlayan Can Azerbaycan ile Azerbaycan halkının Zafer Günü'nü yürekten tebrik ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin şahsında 44 günlük vatan muharebesini zafere ulaştıran Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarını ülkem ve milletim adına hürmetle selamlıyorum. Adlarını tarihe şerefle yazdıran aziz şehitlerimizin tamamını rahmetle yad ediyor, asil ruhları şad olsun diyorum. Karabağ'ın semalarında nazlı hilal dalgalansın diye can veren o kahramanları her zaman şükranla anacağız."