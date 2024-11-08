Beynimizi emcükleyen Dilruba 'Yuh yalana gel' diyor! Özgür Özel'in düştüğü duruma bakın!

CHP lideri Özgür Özel ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçuyla tutuklandıktan bir süre sonra serbest kalan Dilruba Kayserilioğlu arasındaki polemik gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Hadi Özışık, bu konuyu ve daha fazlasını Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Arena programında, Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili itirafta bulundu. Özel programda, “‘Size bir sürpriz var’ dediler. Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu. O yanlışa ben de ortak olmuş oldum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, sokak röportajında AK Partililere ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası alan Dilruba Kayserilioğlu'nun protokolde yanında oturması hakkında "Yanlış oldu" çıkışında bulunmasına, Kayserilioğlu'ndan "Yuh, yalana gel. Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var" yanıtı geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fuar açılışında protokolde yanına oturan Dilruba Kayserilioğlu için dün canlı yayında "Bir baktım yanımda boş bir koltuk, 'size bir sürpriz var' dediler. Dilruba, geldi ve oturdu" sözlerini yalanlayan görüntüler ortaya çıktı.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

Hadi Özışık'ın programının tamamını izlemek için tıklayın...