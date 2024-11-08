BIST 9.175
DOLAR 34,37
EURO 36,93
ALTIN 2.974,49
HABER /  MEDYA

Beynimizi emcükleyen Dilruba 'Yuh yalana gel' diyor! Özgür Özel'in düştüğü duruma bakın!

CHP lideri Özgür Özel ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçuyla tutuklandıktan bir süre sonra serbest kalan Dilruba Kayserilioğlu arasındaki polemik gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Hadi Özışık, bu konuyu ve daha fazlasını Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın sunduğu Arena programında, Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili itirafta bulundu. Özel programda, “‘Size bir sürpriz var’ dediler. Dilruba geldi oturdu.  AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu. O yanlışa ben de ortak olmuş oldum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür  Özel'in, sokak röportajında AK Partililere ve Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası alan Dilruba Kayserilioğlu'nun protokolde yanında oturması hakkında "Yanlış oldu" çıkışında bulunmasına, Kayserilioğlu'ndan "Yuh, yalana gel. Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var" yanıtı geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fuar açılışında protokolde yanına oturan Dilruba Kayserilioğlu için dün canlı yayında "Bir baktım yanımda boş bir koltuk, 'size bir sürpriz var' dediler. Dilruba, geldi ve oturdu" sözlerini yalanlayan görüntüler ortaya çıktı.

Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

Hadi Özışık'ın programının tamamını izlemek için tıklayın...

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Elazığ'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Tarihi surlardan düşen Kadriye'den acı haber
Tarihi surlardan düşen Kadriye'den acı haber
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan yapay zeka mesajı: 'Fırsat penceresi var' diyerek açıkladı!
Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan yapay zeka mesajı: 'Fırsat penceresi var' diyerek açıkladı!
İsrail'in 399 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 508'e yükseldi
İsrail'in 399 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 508'e yükseldi
Babasının cenaze töreni için Bursa'ya gelmişti! Gurbetçinin talihsiz ölümü...
Babasının cenaze töreni için Bursa'ya gelmişti! Gurbetçinin talihsiz ölümü...
İçişleri Bakanlığı, Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak
İçişleri Bakanlığı, Çorum'daki patlamadan etkilenenlere maddi destek sağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
Oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırmıştı! Yeni gelişme
Oyun oynayan 7 yaşındaki çocuğa saldırmıştı! Yeni gelişme
Bilecik'te ilkokul öğrencileri yolda buldukları 16 bin lirayı zabıtaya teslim etti
Bilecik'te ilkokul öğrencileri yolda buldukları 16 bin lirayı zabıtaya teslim etti
Narin Güran davasında 2. gün! Aramalarda bulunan kırmızı terlik soruldu
Narin Güran davasında 2. gün! Aramalarda bulunan kırmızı terlik soruldu
Nafaka savaşı! Sunucu Ece Erken eski eşine ateş püskürdü: İcraya vereceğim
Nafaka savaşı! Sunucu Ece Erken eski eşine ateş püskürdü: İcraya vereceğim
Narin'in amcası Salim Güran'ın eşinden hayat kadınları itirafı
Narin'in amcası Salim Güran'ın eşinden hayat kadınları itirafı