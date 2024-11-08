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Elazığ'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Elazığ'da panik yaratan deprem! AFAD'dan açıklama geldi

Gelen son dakika haberine göre AFAD, saat 17.04'te merkez üssü Elazığ olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Bakan Ali Yerlikaya, deprem sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yerlikaya şunları kaydetti:

Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

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