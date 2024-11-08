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Opel Türkiye'den sürücülere müjde! Türkiye'ye özel fiyatlandırma

Opel Türkiye'den sürücülere müjde! Türkiye'ye özel fiyatlandırma

Opel Türkiye, kasım ayında binek ve SUV modelleri için avantajlı kredi olanakları ve çevrim içi rezervasyona özel fiyat seçenekleri sunacak.

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Opel Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, hafif ticari araç modellerinde KOBİ'lere özel avantajlar sağlayan Opel, uygun kredi koşullarıyla dikkati çekiyor.

TÜRKİYE'YE ÖZEL FİYAT VE KREDİ SEÇENEKLERİ SUNACAK

Opel Corsa, kasım ayında 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli 150 bin lira kredi fırsatıyla satışa sunuluyor.

Tasarımıyla öne çıkan Opel Astra ise 150 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizle alıcılarını bekliyor.

Opel'in yenilenen hafif ticari araç modellerinden Combo, 250 bin liraya 12 ay vade ile yüzde 0 faizli veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleriyle sunuluyor.

ÇOK SAYIDA MODELDE 1 MİLYONA VARAN KREDİ İMKANLARI

Alman mühendisliğiyle öne çıkan Zafira ve Vivaro modelleri de 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.

Movano modelinde ise 350 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.

Opel'in SUV segmentinde yer alan Crossland, 150 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunulurken, Opel Vizör ve Pure Panel kokpitiyle öne çıkan Mokka'da aynı kredi imkanı mevcut.

Markanın amiral gemisi Opel Grandland ise 200 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla Opel Showroomlarında müşterilerini bekliyor.

Elektrikli modellerine yönelik avantajlı finansman seçenekleri sunan Opel, "Şimşek" logosuyla tanıttığı elektrikli araç serisinde Corsa Elektrik, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modellerini 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle müşterilerle buluşturuyor.

"Ticaretin Yeni Enerjisi" sloganıyla iş profesyonellerine esnek çözümler sunan Opel, hafif ticari modellerinde kasım ayına özel kredi fırsatları ile KOBİ'lere destek sağlıyor.

Yeni Zafira ve Combo, 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Yeni Combo Cargo'da ise 200 bin liraya 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi veya 550 bin liraya yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Opel, kasım ayı kampanyalarına ek olarak çeşitli ödeme çözümleri de sağlıyor.

Opel Türkiye internet sitesi üzerinden çevrim içi satış ve detaylara erişim imkanı sunan marka, müşterilerini showroomlara bekliyor.

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