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Belediye Başkanı Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Belediye Başkanı Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın 17 yaşındaki oğlu E.U., evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın 17 yaşındaki oğlu E.U., evinde tabancayla vurulmuş halde bulundu. Bilinci açık olan E.U., acil ameliyata alındı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’nde meydana geldi. CHP’den üç dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanı olarak görev yapan Ümit Uysal’ın oğlu E.U., evin banyosunda başından tabancayla vurulmuş şekilde bulundu. E.U.’yu kanlar içinde bulan yakınları, onu hemen binadan indirerek özel bir araca bindirdi ve yakındaki özel bir hastaneye götürdü.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastanede bilinci açık olan E.U., ameliyata alındı. Ameliyat devam ederken, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara ve CHP yöneticileri, hastanenin acil servisine gelerek durum hakkında bilgi almak için beklemeye başladı. Doktorlar, E.U.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

Olay sırasında İstanbul’da bir toplantıda bulunan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, haberi alır almaz ilk uçakla Antalya’ya dönmek üzere yola çıktı. 

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