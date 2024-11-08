KKTC'nin Türk Devletleri Zirvesi'ne katılımı AB'yi kızdırdı

Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne (OTS), KKTC'nin de "gözlemci" olarak çağırılmasına AB'den tepki geldi. Borrell, bu daveti, "Kıbrıslı Türk ayrılıkçı oluşumunu meşrulaştırma girişimi" olarak gördüğünü ifade etti

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yanı sıra "KKTC Cumhurbaşkanı" sıfatıyla Ersin Tatar'ın da Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kırgızistan'daki zirvesine "gözlemci" olarak bulunmasına Avrupa Birliği'nden (AB) eleştiri geldi.

"MEŞRULAŞTIRMAYA YÖNELİK GİRİŞİMLERİ REDDEDİYORUZ"

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu daveti "Kıbrıslı Türk ayrılıkçı oluşumunu meşrulaştırma girişimi" olarak değerlendirdi.

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği, OTS'nin Kıbrıslı Türk ayrılıkçı varlığını, uluslararası alanda tanınmayan sözde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, dün Bişkek'te gerçekleşen zirve de dahil olmak üzere, gözlemci statüsü vererek meşrulaştırmaya yönelik tekrarlanan girişimlerini reddediyor."

Bu girişimlerin "üzücü" ve "Birleşmiş Milletler (BM) şartında yer alan Kıbrıs'ın toprak bütünlüğü ilkesine aykırı" olduğunu söyleyen Borrell, AB'nin sadece Kıbrıs Rum Yönetimi'ni tanıdığını yineledi.

AB, ORBAN'IN KATILIMINDAN DA RAHATSIZ

AB yönetimi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın da Türk liderlerinin zirvesine katılmasından rahatsız. Brüksel yönetimine göre, AB üyesi ülkelerin "bağımsız diplomatik girişimleri" birliğin tutarlı dış politikası ile çelişiyor. Bu nedenle, Orban'ın Macaristan ve AB dış politikaları arasındaki ayrımın farkına varması isteniyor.

Borrell, 5-6 Temmuz günlerinde Şuşa'da yapılan OTS Zirvesi'ne katılması üzerine Orban'ın, AB adına dış temsil yetkisi bulunmadığını belirtmişti. Macaristan Başbakanı'nın toplantıya ülkesini temsilen katıldığını açıklamıştı. Borrel, AB Komisyonu'nun OTS ile ilişkilerini ilerletmek için Orban'a herhangi bir yetki vermediğini altını çizmişti.