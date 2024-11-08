Naci Görür Elazığ'daki depremi değerlendirdi: Afet beklemiyorum

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından deprem uzmanı Naci Görür'den açıklama geldi. Türkiye'de son dönemde yaşanan en büyük felaketlerden olan 6 Şubat'ı hatırlatan Görür, bunun enerji transferi ile ilgili olduğunu ifade etti.

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Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ürküten depreme ilişkin AFAD'tan açıklama yapıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Elazığ'da 16,22 kilometre derinliğinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi" dedi.

Şiddetli deprem Diyarbakır, Bingöl, Şanlıurfa ve Batman'da hissedildi.

OLUMSUZ DURUM YAŞANMADI

Yetkililer bölgede herhangi bir olumsuz olay yaşanmadığını aktardı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da herhangi bir ihbarın kendilerine henüz ulaşmadığını etti.

Vali Hatipoğlu, tarama çalışmalarının devam ettiğinin bilgisini de verdi.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Saat 17.04'te meydana gelen deprem Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da da hissedilirken deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den de açıklama geldi.

"AFET BEKLEMİYORUM"

Görür, "Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ HATIRLATTI

Asrın felaketi olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerini hatırlatan Görür'ün açıklaması şu şekilde:

Elazığ/Şehsuvar’da 5,1 deprem oldu. Deprem DAF üzerinde, Keban Barajına yakın. Bölgede büyük afet oluşturacak deprem enerjisi büyük ölçüde Malatya’dan Karlıova- Göynük’e kadar depremlerle tükendi. Bugünkü deprem 6 Şubat depremlerinin enerji transferi ile ilgili. Afet beklemiyorum.