HAVELSAN'dan açıklama: Sancar bu yıl envantere girecek!

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, silahlı insansız deniz aracı (SİDA) SANCAR'ın bu yıl içinde envantere girmesini hedefledikleri söyledi.

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Nacar, Turkcell'in katkılarıyla hazırlanan Anadolu Ajansı (AA) Teknoloji Masası'na konuk oldu

HAVELSAN'ın geliştirdiği yerli yapay zeka platformu "MAIN"e ilişkin bilgiler veren Nacar, büyük dil modelleri, ses ve video modelleri gibi alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu çalışmalarla, var olan verileri ve sistemleri yapay zeka ile dönüştürmeyi, daha yararlı hale getirmeyi ve insanların kullanımına sunmayı hedeflediklerinin altını çizen Nacar, "Bu doğrultuda geliştirdiğimiz 'MAIN' ürünümüz, bir yapay zeka modelinden çok, bir üretken yapay zeka platformu sunuyor. 9 milyar parametreye sahip olan bu platform, çok çeşitli analizlerin yapılabildiği geniş bir yapay zeka ortamı sağlıyor." diye konuştu.

"MANUN İLE KURUM VERİLERİNİZ KURUMUNUZDA KALIR"

Mehmet Akif Nacar, MAIN'in yetenekleri hakkında detaylar vererek, "MAIN dil çevirisi ve sınıflandırma yapabilir, yazılım kodu üretebilir, metin özetleme yapabilir ve sizin adınıza metinler hazırlayabilir. Ancak bunu yaparken kurumsal sunucularınızda size özel çalışır, dış dünya ile etkileşimi olmaz. Böylece hem kurum verileriniz kurumunuzda kalır hem de yaptığınız sorgulamalar yapay zeka ekosisteminizi geliştirmeye devam eder. Dolayısıyla hassas veriler kullanan, milli güvenlik gerektiren alanlarda milli bir çözüm olarak MAIN'i kullandık." ifadelerini kullandı.

İlerleyen süreçte büyük ses ve görüntü modellerini platforma entegre ederek daha gelişmiş bir yapay zekaya sahip olacaklarını belirten Nacar, ilk sözleşmeleri de Kamu İhale Kurumu ile yaptıklarını ve görüşmeler yaptıkları başka kurumlar da olduğunu vurguladı.

Nacar, kendi ürünlerinde de yapay zeka desteği olarak MAIN'i kullandıklarına dikkati çekerek, "Bu ürünü kullandığımız alanlardan biri MAIN'in ADVENT ile entegrasyonu. ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ürünümüz. MAIN ile birlikte operatörlere daha fazla destek verebilecek, tavsiyelerde bulunabilecek ve karar destek sürecinde yardımcı olabilecek. Yakın gelecekte de bu karar destek noktasında daha geniş kullanımlarını göreceğiz." bilgilerini verdi.

"YATIRIM YAPILIRSA MAIN GENEL KULLANIMA DA AÇILABİLİR"

MAIN'in son kullanıcıya sunulması ile ilgili bilgiler veren HAVELSAN Genel Müdürü Nacar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir gündemin olabilmesi için aslında büyük bir yatırım gerekiyor. Ücretsiz olarak sunulan servislerin arkasında büyük donanımlar bulunuyor. Dolayısıyla bu alanda güzel bir sponsor bulunursa ve yatırım yapılırsa, MAIN genel kullanıma da açılabilir. O zaman daha fazla veri, daha çok parametre ve daha geniş bir yapay zeka platformu ortaya çıkarılabilir. Ancak bunun en önemli ayağı donanımdır. Çok gelişmiş yapay zeka destekli çipler ve donanımlar gerekiyor ve bu alanlara ciddi yatırım yapmak şart. Bu takdirde genel bir yapay zeka ürünü de HAVELSAN tarafından ortaya çıkarılabilir."

Nacar, HAVELSAN'ın görüntü işleme alanındaki bilgi birikimi ve tecrübesinin uzun yıllara dayandığını belirterek, "Özellikle kent güvenlik yönetim sistemlerinde yazılım sistemleri kullanıldı ve tecrübe edildi. Daha sonrasında ise yapay zeka destekli ürünler gelişmeye başladı. Bu anlamda, 'şehrin akıllı kutusu' diyebileceğimiz, yapay zeka tabanlı video analiz sistemimizi geliştirdik ve sunmuş olduk. Bu, hem görüntü işlemeyi askeri ve sivil alanda çok önemli bir yetkinlik haline getiriyor hem de karmaşık veri analizlerinin yüksek başarıyla tahmin edilmesinde önemli bir rol oynuyor. Örneğin, gerçek zamanlı görüntü analizi yapılabilir; toplu taşıma araçlarında ve açık alanlarda eşkal analizi, kayıp hastaların tespiti ve plaka tanıma yapılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kent güvenliği ve asayiş olaylarının çözülmesinde sahip oldukları teknolojilerinin önemli rol oynadığını anlatan Nacar, "Olayların önlenmesinde güvenlik kameraları bir çözüm. Bir diğer çözüm ise kriminalin de yoğun olarak kullandığı parmak izi. Bu alanda da bir ürün geliştirdik ve son zamanlarda ilgili kurumların kullanımına sunduk. Orada da hızlı ve daha fazla veriyi analiz ederek daha net, yakın ve açık sonuçların elde edilebildiği bir sistemi kurumlarımızla birlikte hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Nacar, insansız araçların birlikte görev yapabilmesini sağlayan (sürü harekat kabiliyeti) "Dijital Birlik" projesi ile ilgili detaylar vererek, söz konusu proje ile askeri birliğin müşterek harekat yapabilmesine imkan sağlayan, sürü algoritmalarını kullanan geleceğin teknolojisini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

SANCAR BU YIL ENVANTERE GİRECEK

SANCAR SİDA'nın bu yıl içinde envantere girmesini hedeflediklerinin altını çizen Mehmet Akif Nacar, "Birinci faz kabulleri tamamlandı ve önümüzdeki ay ikinci faz görev kabullerinin tamamlanması planlanıyor. Bu görev kabullerinde, keşif, gözetleme, yandan taramalı mayın operasyonları ve mayın tarama operasyonları gibi görevlerin yanı sıra, üzerindeki otomatik silahın kullanımı da yer alıyor." dedi.

HAVELSAN'ın geliştirdiği sivil havacılık simülatörleri hakkında da bilgi veren Nacar, sivil havacılık simülatörlerinin pilot eğitiminde kritik bir rol oynadığını dile getirdi. Nacar, 90'lı yıllardan bu yana simülatör üreten bir şirket olduklarının altını çizerek, askeri alanda yaptıkları çalışmalardan bahsederek, ATAK helikopteri ve HÜRKUŞ'un simülatörlerinin yapılarak teslim edildiğini söyledi.

"İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE SAYISI 10'LARI GEÇECEK"

ADVENT Savaş Yönetim Sistemi'nin (SYS), sadece su üstü platformlar için değil, hava, deniz karakol uçakları, su altı denizaltılar, kara ve insansız araçları da kapsayan bir ürün olduğunun altını çizen Nacar, "Şu anda 6 ülkede 10'dan fazla projede yer alıyoruz. Birçok ülkeyle görüşmelerimiz devam ediyor Önümüzdeki dönemde ihracat yaptığımız ülke sayısı 10'ları geçecek inşallah. ADVENT SYS'ye yapay zeka yeteneği kazandırma çalışmalarımız da sürüyor." diye konuştu.

Nacar, Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili çalışmalardan da bahsederek, KAAN projesinde daha uçağın geliştirme aşamasında simülatörler yaptıklarını söyledi.