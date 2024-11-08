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Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2 golle yıktı

Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2 golle yıktı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bellona Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Kayserispor'un galibiyet golünü 55. dakikada Hasan Ali Kaldırım kaydetti.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bellona Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

50. dakikada Kasımpaşa beraberlik golünü buldu. Sağdan Ben Ouanes'in yerden pasında penaltı noktası civarında Aytaç Kara'nın bekletmeden uzak direğe vuruşunda, meşin yuvarlak direğin içine çarparak ağlara gitti: 1-1

55. dakikada Bellona Kayserispor yeniden öne geçti. Sağdan terse atılan uzun topu Cardoso, kafayla indirdi. Arkadan bindiren ve sol kenarda meşin yuvarlakla buluşan Hasan Ali Kaldırım, ceza sahasına girdikten sonra yerden uzak direğe şutunda, topu filelere gönderdi: 1-2

59. dakikada soldan Ben Ouanes'in yerden penaltı noktasına gönderdiği topla buluşan Hajradinovic'in yerden sert şutunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı son anda oyun alanına çeldi.

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