Donald Trump askerlerini Suriye'den çekecek!

ABD seçimlerinin ardından gözler Donald Trump'ın Suriye politikalarına çevrildiği sırada Robert Kennedy'nin açıklamaları dikkat çekti.

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Tüm dünyanın heyecanla takip ettiği ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, Demokratların adayı seçilen Kamala Harris'e karşı bir kez daha ipi göğüsledi.

Seçimlerde Donald Trump'ın zaferi sonrası dikkat çeken yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son yaşanan gelişmede ise, ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a yönelik desteğiyle bilinen Robert F. Kennedy Jr., Amerikalı gazeteci Tucker Carlson ile röportajında, Trump ile aralarında geçen bir diyaloğu paylaştı.

"BÖLGEDEKİ TÜM ÜLKELERİN BELİRTİLDİĞİ BİR ORTA DOĞU HARİTASI ÇİZDİ"

Trump'ın Suriye'deki ABD varlığından endişe duyduğunu bildiren Kennedy, devamında şu açıklamalarda bulundu:

Geçen gün Başkan Trump ile uçaktaydım ve Orta Doğu hakkında konuşuyorduk. (Trump) Bir kağıt parçası aldı ve bölgedeki tüm ülkelerin belirtildiği bir Orta Doğu haritası çizdi, bunu birçok Amerikalı yapamaz.

"ÖZELLİKLE SURİYE İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ SINIRA BAKIYORDU"

Her ülkede bulunan birliklerin gücünü de yazdı. Özellikle Suriye ile Türkiye arasındaki sınıra bakıyordu. 'Suriye-Türkiye sınırında 500 askerimiz var.' dedi. Ve bir de bombalanan bir kamp vardı.

Trump, 'Türkiye'de 750 bin asker var, Suriye'de 250 bin asker var. Onlar birbiriyle çatışırsa, biz ortada kalırız' dedi.

"TRUMP, 'ONLARI ORADAN ÇIKARIN' DEDİ"

Sonra generallerine bu 500 kişiye ne olacağını sordu. Onlar da bu istenmese de muhtemelen 500 askerin ölebileceğini söyledi.

Trump da 'onları oradan çıkarın' dedi.

KENNEDY, TRUMP LEHİNE SEÇİMDEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD'nin 35'inci Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni ve tıpkı kardeşi gibi suikasta kurban giden Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu Robert Kennedy Jr., başkanlık seçimine bağımsız aday olarak katılmış ve sonrasında Trump lehine seçimden çekildiğini duyurmuştu.

TRUMP'IN SURİYE STRATEJİSİ

Türkiye'nin PKK/YPG terör örgütü hedeflerine karşı sınır ötesi harekat başlatma kararlılığı üzerine, Aralık 2018'de ABD Başkanı Trump, Suriye'deki 2 bin civarındaki Amerikan askerinin hemen geri çekilmesi kararını bildirmiş, kısa süre sonra bu kararını esnetmiş ve zaman içinde kademeli olarak bu sayının azaltılması talimatında bulunmuştu.

Ayrıca, Trump, Ekim 2019'da da ABD'nin Suriye'de kalması gereken süreden çok daha uzun süre kaldığını belirterek, ABD askerlerinin daha fazla orada kalmasını istemediğini açıklamıştı.

ASKER ÇEKME PLANLARI BİRÇOK İSİM TARAFINDAN AÇIK MUHALEFET GÖRMÜŞTÜ

Trump'ın asker çekme planları, özellikle ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından ve 2018'in sonuna kadar DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi görevini yürüten Brett McGurk gibi isimlerden açık muhalefet görmüş ve McGurk, Trump yönetiminin 19 Aralık 2018'de Suriye'den çekilme kararından hemen sonra görev süresinin dolmasına 2 ay kala istifa etmişti.

2020 seçimlerinde ise ABD'de başkan seçilen Joe Biden, McGurk'e ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörlüğü görevini vermiş, ABD'nin YPG/PKK'yı desteklediği Suriye politikası güçlenmişti.