Aliyev, Paşinyan'ı uyardı: Ermenistan için facia olur

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Batı başkentlerindeki İslam karşıtları Ermenistan'ı yeni savaşa kışkırtıyor. Ermenistan'ı feda etmeye hazırlar. Bu, Ermenistan için facia olur. Ermenistan bundan uzak durmalı ve fitneye düşmemelidir." dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Zaferi'nin 4. yılında Bakü'de inşa edilen Zafer Parkı'nın açılışını yaptı. Burada Azerbaycan bayrağını göndere çeken, parktaki Zafer Anıtı'na çelenk bırakan Aliyev, halka hitap etti. Aliyev, Azerbaycan halkını ve orduyu Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla kutladı, şehitleri rahmetle andığını belirtti.

2. Karabağ Savaşı öncesinde yürütülen ve sonuç vermeyen müzakerelerden, arabulucuların Azerbaycan'ı topraklarından vazgeçirmeye çalışmasından bahseden Aliyev, bunu kabullenmediklerini, güçlü ordu kurarak işgale son vermek için hazırlandıklarını söyledi.

"Azerbaycan halkının gücünü tüm dünyaya gösterdik"

Aliyev, göğsünü kurşunlara siper eden kahraman askerlerin Azerbaycan halkının yılmaz ruhu, gücü ve iradesini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayarak, "Biz düşmanı kapitülasyona imza atmaya zorladık. O düşman (Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan), 2019'da 'Karabağ Ermenistan'dır ve nokta' demişti. Biz onu 'Karabağ Azerbaycan'dır' demek zorunda bıraktık. Gelecekte de böyle söyleyecektir." ifadelerini kullandı.

"Sanki Hocalı Soykırımı olmadı"

Bazı batılı destekçilerinin Ermenistan'ı bir "barış güvercini" yapmak istediğini kaydeden Aliyev, "Sanki 30 yıllık işgal olmadı, yıkımlar, vahşet, Hocalı Soykırımı olmadı. Bunları unutturmak istiyorlar. Fakat Azerbaycan halkı bunu hiçbir zaman unutmayacaktır." dedi.

"Ermenistan'ı yeni savaşa kışkırtıyorlar"

Aliyev, 2023'teki antiterör operasyonunda ülkenin egemenliğini tam sağladıklarını hatırlatarak, "2. Karabağ Savaşı ve antiterör operasyonunun sonuçlarının, Ermenistan'ın doğru adımları atması için yeterli olduğuna inanıyorum. Fakat bu durumu kabullenmeyen Azerbaycan karşıtı güçler, Batı başkentlerindeki İslam karşıtları Ermenistan'ı yeni savaşa kışkırtıyor. Bu, Ermenistan için facia olur. Ermenistan bundan uzak durmalı ve fitneye düşmemelidir. Bazı Batılı dostları, Güney Kafkasya'da yine sorun çıksın, yine kan dökülsün, yine bulanık suda balık tutabilsinler diye Ermenistan'ı feda etmeye hazırdır. Ermenistan geç olmadan silahlanma politikasından vazgeçmelidir. Biz savaş istemiyoruz. Biz istediğimizi elde ettik, toprak bütünlüğümüzü ve egemenliğimizi sağladık" şeklinde konuştu.

"Ermenistan halkı gerçek düşmanlarının kim olduğunu bilmeli"

Azerbaycan'ın zaferini kabullenmek istemeyen bazı Batılı dairelerin Azerbaycan karşıtı kampanya yürüttüğüne dikkati çeken Aliyev, "Kontrolleri altındaki medya kaynaklarını ve sivil toplum kuruluşlarını kullanarak Azerbaycan'a iftira atmak, şantaj yapmak, karalamak ve hakaret etmek, kendilerini aşağılanmış gören Batılı ülkelerin ve başarısız Batılı liderlerin amacı ve kirli yöntemidir. Azerbaycan halkı bunu biliyor. Ermenistan halkı da gerçek düşmanlarının kim olduğunu bilmelidir. Onların düşmanı biz değiliz. Biz onlara hiçbir kötülük yapmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, daha sonra, bir süredir tadilatta bulunan Bayrak Meydanı'nı ziyaret ederek buradaki direğe Azerbaycan bayrağını çekti.