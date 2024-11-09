Fenerbahçe'nin yıldızı Fred için bomba iddia! Devlerin radarında...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in, Suudi Arabistan'ın Al Hilal ve Al Ahli kulüplerinin ilgisini çektiği ve transfer için 20 milyon euro teklif edildiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin ise 30 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Fred'in 2027'ye kadar süren sözleşmesi ve bu sezonki performansı dikkat çekiyor.

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'nin yıldızı Fred ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı futbolcunun, Suudi Arabistan devlerinin radarına girdiği kaydedildi.

Fred'i transfer etmek isteyen dev kulüplerin, Brezilyalı orta saha için teklifte bulunduğu belirtildi. Sabah'ın haberine göre; Suudi Arabistan ekipleri Al Hilal ve Al Ahli'nin Fenerbahçe'den Fred'i transfer etmek istediği aktarıldı.

Hem Al Hilal hem de Al Ahli'nin tecrübeli orta saha için Fenerbahçe'ye teklifte bulunduğu kaydedildi. Fenerbahçe'ye iki kulübün de yaptığı teklifin 20 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

Fenerbahçe kurmaylarının, Brezilyalı orta saha için 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği vurgulandı. 31 yaşındaki orta saha, bu sezon Fenerbahçe'de 13 müsabakada süre aldı. Fred, bu karşılaşmalarda 4 gol attı ve 3 asist üretti.

Fred'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Internacional altyapısında yetişen Fred daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United'da oynadı. Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu başında Fred için 9 milyon 740 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Fred, kariyeri boyunca Brezilya Milli Takımı'nın formasını 32 müsabakada terletti.