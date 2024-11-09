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Sultanbeyli'de sosyal medya cinayeti eşiyle mesajlaşan kişiyi öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sultanbeyli'de sosyal medya cinayeti eşiyle mesajlaşan kişiyi öldürdü

Sultanbeyli'de Murtaza İ., sosyal medya üzerinden eşiyle mesajlaşan Sezgin Ç.'yi silahla vurarak öldürdü.

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Sultanbeyli'de bir kişi çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü, zanlı yakalandı.

Battalgazi Mahallesi'nde Sezgin Ç, eşiyle mesajlaştığı iddia edilen Murtaza İ. ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Murteza İ, tabancayla Sezgin Ç'yi vurarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Sezgin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, zanlı Murteza İ'yi suç aletiyle birlikte yakaladı.

Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

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