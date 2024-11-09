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Amsterdam'da Maccabi taraftarı ile Filistin yanlıları çatıştı olaylar nasıl başladı?

Amsterdam'da Maccabi taraftarı ile Filistin yanlıları çatıştı olaylar nasıl başladı?

Hollanda'nın Amsterdam'da kentinde dün akşam oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası Filistin yanlıları ile İsrail takımının taraftarları arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 kişi yaralandı, 62 kişi gözaltına alındı. Amsterdam Belediyesi kentte olağanüstü hal ilan etti ve tüm gösterileri yasakladı.

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Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema'ya göre, İsrailli taraftarlar kentin çeşitli bölgelerinde saldırıya uğradı. Halsema, saldırıları kınadığını söyledi.

Özellikle Johan Cruyff Arena Stadyumu'na yakın bölgelerde Filistin yanlıları ile Maccabi Tel Aviv taraftarları arasında gerilim yaşandı.
Maç öncesi stadyum çevresinde toplanan Filistin yanlıları, tekbir getirerek, "Özgür Filistin" sloganları attı.

Karşılaşma öncesinde, İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu sırasında ıslıklı protestoya ve slogan atmaya devam eden İsrailli taraftarlar, stadyum çevresinde ve sokaklarda Filistinlilere soykırım yapılmasını destekleyen sloganlar attı. Stadyum çevresinden paylaşılan görüntülerde, taraftar gruplarının söylediği marşlarda "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadesinin geçtiği duyuldu.

İsrail ordusu lehine tezaürat

Bazı Maccabi Tel Aviv taraftarlarının ise Arap karşıtı sloganlar attığı, Gazze ve Lübnan'da saldırılarını sürdüren İsrail ordusu lehine tezahüratlar yaptığı gözlendi.

Maçın ardından Amsterdam'ın merkezinde olaylar daha da büyüdü. Filistin yanlıları ile İsrailli taraftarlar arasındaki gerilim, çatışmaya dönüştü.
Karşılaşma için yaklaşık 2 bin 600 İsrailli taraftar Amsterdam'a gelmiş, maçı 5-0 Ajax kazanmıştı.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Perşembe gecesi Maccabi Tel Aviv oyuncuları ile taraftarların kaldığı otellerin çevresinde güvenlik önlemleri alındığını, 800'den fazla polisin görevlendirildiğini söyledi.

Halsema, "Nefret dolu ve Yahudi karşıtı isyancılar İsrailli misafirlere saldırdı. Scooterlı gençler, şehri dolaşarak Maccabi Tel Aviv taraftarlarını aradı. Yahudi düşmanlığı hiçbir zaman uzakta değildi. Dün Amsterdam'da görmemeyi umduğumuz bir patlama yaşandı" dedi.

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