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Ehliyet ve pasaportlara zam kapıda! Günler kala uzun kuyruklar oluştu

Ehliyet ve pasaportlara zam kapıda! Günler kala uzun kuyruklar oluştu

2025 yılında ehliyet, pasaport, araç muayenesi ve sürücü kursu ücretlerine yapılacak zamlar öncesi vatandaşlar, bu işlemlerini yetiştirmek için büyük bir çaba gösteriyor. Zamlı tarifeye maruz kalmak istemeyen vatandaşların nüfus müdürlükleri, muayene istasyonları ve sürücü kurslarına akın etmesiyle uzun kuyruklar oluştu.

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2025 yılında ehliyet, pasaport ve araç muayene ücretlerinde yapılacak büyük zamlar, vatandaşları harekete geçirdi. Zamlı tarifeye yakalanmak istemeyen milyonlarca kişi, nüfus müdürlükleri, muayene istasyonları ve sürücü kurslarına akın etti.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; önümüzdeki yıl itibarıyla ehliyet ve pasaport harçları ile araç muayene ücretlerine yüzde 44 oranında zam bekleniyor.

Sadece devlet tarafından belirlenen harçlar değil, sürücü kursu ücretlerinde de artış beklentisi var. Bu nedenle ehliyet almak veya ehliyetini yenilemek isteyenler ile pasaport başvurusunda bulunacak olanlar, zamlı tarifeye girmeden işlemlerini tamamlamak için erkenden başvuru yapmaya başladı. Aynı şekilde araç muayenesi eksik olanlar da erkenden randevu almaya başladı. Bu durum, sürücü kursları, muayene istasyonları ve nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Ehliyet kurslarına olan yoğun talep, sürücü kursları için de hareketli bir dönem başlattı. Ankara’da hizmet veren bir sürücü kursu sahibi olan Harun Yılmaz, son bir ayda başvuruların neredeyse iki kat arttığını belirtiyor. Ehliyet alımının belli bir sürede gerçekleştiğini söyleyen Yılmaz “En geç aralığın ikinci haftasına kadar başvuru yapılması gerek” açıklamasında bulundu.

Eski tip ehliyetlerin 2025 yılı itibarıyla geçerliliğini kaybetmesiyle, milyonlarca sürücü ehliyet yenileme sürecine hız verdi. 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapanlar 15 TL yenileme ücreti ödeyecek. Ancak bu tarihe kadar başvurmayan sürücüler için yenileme ücreti 5 bin liranın üzerinde çıkacak.

Nüfus müdürlüklerinde yoğunluk 

Ehliyet harçlarının yanı sıra, 2025’te pasaport harçlarına da ciddi zam geleceği için vatandaşlar bu konuda da hızlı hareket etmeye başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, pasaport başvurularında son dönemde yüzde 40’lık bir artış gözlemlendiğini belirtti. Uzmanlar, zamdan etkilenmek istemeyenlerin yıl bitmeden başvurularını yapmalarını tavsiye ediyor.

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