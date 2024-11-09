Bakan Fidan: Yunanistan’la ilişkilerimizi yapıcı bir yaklaşımla ele aldık

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan’da gerçekleştirdiği görüşmelerde ilişkilerin her yönünü yapıcı bir yaklaşımla ele aldıklarını belirtti. Bakan Fidan, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunları uluslararası hukuk çerçevesinde çözme iradesine sahip olduklarını vurguladı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan’a yaptığı ziyaretle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Fidan, Yunanistan’daki görüşmelerinde ülkelerinin ilişkilerinin her boyutunu “samimi ve yapıcı bir yaklaşımla” ele aldıklarını söyledi. Bakan Fidan, “Ülkelerimiz arasında görüş ayrılıkları olan bazı konular üzerinde de karşılıklı güven içinde istişarelerde bulunduk.” dedi.

Fidan, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunları çözme hedeflerini yineleyerek, iki ülke arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikir olduklarını belirtti. “Ege’yi barış denizine dönüştürme hedefimiz doğrultusunda, ülkelerimiz arasındaki olumlu iklimi kalıcı hale getirme konusunda hemfikiriz.” diyerek, bu yöndeki karşılıklı iradelerinin değerli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, gerginlik oluşturma potansiyeli olan sorunları, uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde ele almayı sürdüreceklerini ifade etti. Fidan, “Ege ve Doğu Akdeniz’de birbiriyle bağlantılı çok sayıda mesele var. Gerginlik oluşturma potansiyeli olan tüm sorunları; uluslararası hukuk, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk ilkeleri temelinde ele almaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Fidan, Yunanistan’da yaşayan Türk azınlığının hak ve özgürlüklerinin korunmasının da büyük bir önem taşıdığını belirtti. “Yunanistan’da yaşayan azınlığımızın ve soydaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin tesisi ve kültürel mirasımızın korunmasına büyük önem veriyoruz.” dedi. Bakan Fidan, bu kapsamda Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini ve bölgedeki Türk azınlığının sorunlarını gündeme getirdiklerini aktardı.

Bakan Fidan, ziyaret sırasında Kıbrıs meselesiyle ilgili de görüşlerini Yunan yetkililere aktardıklarını belirtti. “Kıbrıs meselesinin Ada’daki gerçekler temelinde çözülmesine dair görüşlerimizi muhataplarımıza aktardık.” diyerek, iki ülkenin bu konuda aynı çizgide buluştuklarını ifade etti.

Yunan mevkidaşı Gerapetritis ile de görüşen Bakan Fidan, “Değerli mevkidaşım Gerapetritis’e nazik ev sahipliği ve içten karşılamaları için teşekkür ediyorum.” diyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki olumlu atmosferi vurguladı.